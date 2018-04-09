«Билайн» в Нижнем Новгороде расширяет сеть офисов продаж

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») увеличивает сеть офисов продаж и обслуживания в Нижнем Новгороде и области.

Как сообщает пресс-служба компании, новые офисы открылись в Нижнем Новгороде по адресам ул. Ивлиева (ост. Кузнечиха-2), Московское шоссе 296а, ул. Движенцев у д.16. А также в городах Павлово (ул. Фаворского 97), Первомайск (ул. Октябрская 7), Сергач (ул. Школьная 8-Б, стр.5) и Бор (ул. Чугунова, д.2).

Оформление новых офисов продаж и обслуживания «Билайн» выполнено в инновационной дизайн-концепции, которая позволяет легко ориентироваться в многообразии представленных услуг, большом выборе смартфонов и аксессуаров. Сотрудники офиса готовы максимально компетентно проконсультировать: оценить потребности и помочь из ассортимента смартфонов выбрать умный гаджет, оптимальный тарифный план из линейки «ВСЁмоё», отвечающий всем запросам абонента в сети, подключить услуги и опции, оптимизирующие расходы на связь. Специалисты «Билайн» произведут настройку оборудования, сделают детализацию счета и оформят заявку на подключение домашнего интернета или цифрового телевидения.

Приятным подарком для желающих подключиться к домашнему интернету и цифровому телевидению «Билайн» станет стоимость услуги — ноль рублей. * В рамках тарифного плана «Все в одном» абоненты компании, оплачивая только услуги мобильной связи, получают домашний интернет и ТВ бесплатно и навсегда. Сотни тысяч абонентов по всей России убедились, что такая комплексная услуга — это удобно: не нужно запоминать разные абонентские номера и оплачивать множество счетов, просто раз в месяц одним кликом можно оплатить все.

В апреле «Билайн» рекомендует воспользоваться акцией trade-in (трейд-ин) на смартфоны Samsung Galaxy, в рамках которой можно сдать свой смартфон Samsung Galaxy и купить новый со скидкой в салонах компании. ** Кроме того, если вы приобретаете в рамках акции новые флагманские модели Samsung Galaxy S9 или Samsung Galaxy S9+, то получите дополнительную скидку в размере 6000 рублей.

«Наши офисы из традиционных точек продаж SIM-карт и гаджетов превращаются в современные маркет-плейсы — удобные площадки, где можно за один визит подобрать все необходимые телекоммуникационные услуги, приобрести новинки смартфонов и аксессуары. Мы стремимся сделать общение между оператором и клиентами максимально комфортным, а решение вопросов — максимально оперативным, поэтому повышаем уровень доступности точек обслуживания» — комментирует Татьяна Захарова , территориальный управляющий Нижегородского кластера ПАО «ВымпелКом».

Посмотреть расположение ближайшего офиса продаж «Билайн» можно на сайте на www.beeline.ru и в приложении «Мой Билайн».

* При подключении к услугам мобильной связи тарифной линейки «Все в одном».

** Более подробная информация об условиях акции и адреса салонов — на сайте beeline.ru