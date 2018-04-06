Футболисты «Спартака» получили в подарок смартфоны BQ Advance Spartak Edition

В рамках сотрудничества с ФК «Спартак» представители российского бренда BQ подарили всем футболистам команды смартфоны с уникальным спартаковским дизайном BQ Advance Spartak Edition, а также пожелали им стать чемпионами в этом сезоне.

Вручение смартфонов состоялось в Тарасовке, на спортивной базе красно-белых. https://www.youtube.com/watch?v=nDwJ6ZulkSY&t=1s.

Смартфон BQ Advance Spartak Edition оснащен ярким безрамочным IPS-экраном 5,45'' с разрешением HD+ (1440*720). За работоспособность аппарата отвечает 4-ядерный процессор MediaTek MT6737H с поддержкой LTE 4G для высокоскоростного мобильного Интернета. Для комфортной работы с приложениями, играми и просмотра видеороликов в смартфоне доступны 2 ГБ оперативной, 16 ГБ встроенной памяти и современная ОС Android 7.0. В число дополнительных возможностей решения входят функция умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.