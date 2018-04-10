Когда представят OnePlus 6 — версия инсайдеров

OnePlus 6 стал одной из самых обсуждаемых моделей последних недель. Источники даже поделились рендером устройства, который подтвердил наличие минимальных рамок и «чёлки» в верхней части экрана. Теперь в Сети появился тизер девайса с предположительной датой анонса.

Если верить утечке, смартфон анонсируют 5 мая. Презентация начнётся в 14:00 по местному времени и пройдёт в Шэньчжэне , сообщает Phone Arena.

От девайса ждём восьмиядерный чип Snapdragon 845, 6,28-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей и двойную основную камеру. Максимальный объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Для разблокировки пригодится сканер отпечатков пальцев.

В интернете также появился короткий ролик со смартфоном.

Разглядеть здесь можно разве что выемку на дисплее. Обсудить модель получится в официальном телеграм-чате AndroidInsider.