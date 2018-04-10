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Когда представят OnePlus 6 — версия инсайдеров
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Когда представят OnePlus 6 — версия инсайдеров 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
OnePlus 6 стал одной из самых обсуждаемых моделей последних недель. Источники даже поделились рендером устройства, который подтвердил наличие минимальных рамок и «чёлки» в верхней части экрана. Теперь в Сети появился тизер девайса с предположительной датой анонса.
Если верить утечке, смартфон анонсируют 5 мая. Презентация начнётся в 14:00 по местному времени и пройдёт в Шэньчжэне, сообщает Phone Arena.
От девайса ждём восьмиядерный чип Snapdragon 845, 6,28-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей и двойную основную камеру. Максимальный объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Для разблокировки пригодится сканер отпечатков пальцев.
В интернете также появился короткий ролик со смартфоном.
Разглядеть здесь можно разве что выемку на дисплее. Обсудить модель получится в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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