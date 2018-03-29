Мини-тест процессора Intel Pentium G4600: пойдет ли для игр?

Итоги теста Значительно хуже среднего по рейтингу — по итогам тестовых испытаний процессор Intel Pentium G4600 получил очень слабую общую оценку в 42,6 процентных пунктов. Чего-то особенного в данной модели на протяжении проверки нами замечено не было. Ни одна из отдельных оценок ничем положительным выделиться не сумела. Кроме того, во время испытаний у нас появились поводы даже для серьезной критики — в категории «Производительность» данный CPU продемонстрировал совсем слабые результаты. Плюс ко всему, соотношение цены (около 4100 рублей) и качества Intel Pentium G4600 на момент публикации оказалось тоже посредственным. Преимущества 2 ядра и 4 потока с тактовой частотой процессора в 3,6 ГГц интегрированная графика Intel HD Graphics 630 адекватная цена для любителей экономии Недостатки производительность CPU Результаты тестирования Intel Pentium G4600 Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 53 из 156 Соотношение цена/качество: 67 Производительность CPU (100%): 42.6 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 43% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Результаты тестирования Intel Pentium G4600 Альтернатива:

Процессоры для настольных систем с лучшим соотношением цены и качества: Процессоры. Все результаты тестов 1. AMD Ryzen 7 1800X Общая оценка: 100 Соотношение цена/качество: 89 2. AMD Ryzen 7 1700X Общая оценка: 94.7 Соотношение цена/качество: 94 3. Intel Core i7-8700K Общая оценка: 94 Соотношение цена/качество: 98 4. AMD Ryzen 7 1700 Общая оценка: 89.3 Соотношение цена/качество: 96 5. AMD Ryzen 5 1600X Общая оценка: 81.4 Соотношение цена/качество: 100 Процессоры. Все результаты тестов Характеристики и результаты тестирования Intel Pentium G4600 Соотношение цена/качество 67 Производительность GPU 42 Архитектура Kaby Lake Исполнение (форм-фактор) LGA1151 Кол-во ядер 2 Кол-во потоков 4 Номинальная частота 3,6 ГГц Максимальная частота 3,6 ГГц Техпроцесс 14 нм; Объем L2-кеш 2x 256 Кбайт Объем L3-кеш 3 Мбайт Термопакет (TDP) 51 Вт Тест CPU: PCMark 8 3.079 бал. Тест CPU: Excel 2010 SP1 — моделир. Монте-Карло Тест CPU: Cinebench R15 (макс. ядер CPU) 383 бал. Тест CPU: WinRAR 4.01 (64 бит) Тест: TrueCrypt 7.1 AES-Twofish-Serpent Тест CPU: HandBrake 0.9.5 29,7 fps Тест CPU: PovRay 3.7 RC3 (1280x1024 без AA) 852 пикс/с Видеоядро Intel HD Graphics 630 Тест GPU: 3DMark Cloud Gate 7.389 бал. Тест GPU: 3DMark Firestrike 1.048 бал. Тест GPU: Metro Last Light 27,0 fps Тест GPU: Bioshock Infinite 31,8 fps Читайте также:

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