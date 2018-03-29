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Производители встроили вирусы в собственные смартфоны
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Производители встроили вирусы в собственные смартфоны 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Специалисты антивирусной компании «Доктор Веб» нашли в 45 моделях смартфонов встроенные на этапе производства вирусы. Об этом гендиректор лаборатории Борис Шаров рассказал в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, первыми о вредоносном ПО сообщили владельцы китайских смартфонов, которые использовали фирменное антивирусное приложение компании. Специалисты проанализировали отчеты и выяснили, что найденное ПО находится в системной области, куда «никакой вирус не может попасть извне, а может быть только заложен на этапе производства».
В результате исследователи пришли к выводу, что подобное ПО установлено в 45 моделях современных смартфонов, причем все зараженные устройства были произведены китайскими компаниями. В списке значатся девайсы Leagoo, Doogee, Umi, Haier, Cherry и другие бюджетные телефоны.
Шаров отметил, что найденное ПО могло также устанавливать на смартфоны «любые вредоносные программы», включая шпионские. По его словам, существует длинный список серверов, куда автоматически могли пересылаться данные с устройств.
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