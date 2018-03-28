Как проверить б/у MacBook перед покупкой

Как проверить б/у MacBook перед покупкойДумаю, никому не нужно рассказывать, насколько дорогой может быть техника Apple . И если на бюджетный iPad ещё можно «накопить с обедов», то MacBook таким образом не купишь. Для большинства людей, новые ноутбуки Apple стоят заоблачных денег.

В самое время: Больше не ждите от Apple нормальных ноутбуков

Не стоит решать проблему очередным кредитом, возможно, оптимальный по цене вариант уже ждёт нового хозяина на вторичном рынке. Но тогда сразу встаёт вопрос, а как правильно проверить MacBook, прежде чем отдавать за него деньги?

Важно: проверка MacBook — долгий процесс со множеством нюансов. Лучше назначить встречу с продавцом в каком-нибудь кафе с бесплатным Wi-Fi. Будьте готовы потратить полчаса своего времени.

Самый надёжный вариант — отнести MacBook в хороший сервисный центр для детальной проверки. Ведь накрывающийся видеочип могли прогреть, а сам ноутбук, возможно, был залит и некачественно почищен. Такие болячки не заметны сразу, а всплывают только в процессе использования.

Но это платная услуга, да и не каждый продавец согласиться вскрывать свой ноутбук непонятно где. Значит, придётся мириться с рисками и обходиться своими силами. Вот перечень проблемных зон, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Шаг 0: готовим флешку

Без подготовки нам не обойтись. Нужно обзавестись флешкой с минимальным набором программ и файлов. Для проверки пригодятся: цветные картинки (черный, белый, RGB), фильм, Heaven Benchmark, Macs Fan Control, Coconut Battery, Geekbench, Blackmagic Disk Speed Test и MacTracker. Круто, если есть время создать ещё и загрузочный флешку с установленной Apple Service Diagnostic.

Закиньте весь комплект сразу, это понадобится на различных этапах теста.

Первым делом: пароли

В MacBook, подготовленном к продаже, должны отсутствовать три пароля: в iCloud, в учётных записях пользователя, в самой прошивке (EFI).

Пароль на iCloud: «Системные настройки —> iCloud»

Пароль на вход: «Системные настройки —> Пользователи и группы»

Пароль на прошивку: перезагрузка с зажатой клавишей Alt (не просит пароль, значит его нет)

Если продавец затрудняется снять один из паролей — уходите, полноценно пользоваться таким MacBook не выйдет.

Самое простое: внешний вид Увы, но анодированный алюминий не поддаётся полировке, поэтому чужие царапины на корпусе будут всё время мозолить вам глаза. Определитесь, с какой степенью «убитости» вы готовы смириться.

Также нужно обратить внимание на верхнюю крышку: она легко откидывается одной рукой и держится в любом положении, а в закрытом состоянии не должно быть никаких перекосов и сдвигов.

Переверните MacBook и осмотрите болты. Эти хитрые железки должны откручиваться специальной отвёрткой под правильным углом. Если ремонт производился в кустарных условиях, то и на болтах появятся лишние отметины. Маленькие круглые выпуклости-точки с обратной стороны говорят о том, что закручен болтик неправильного размера.

Потасканные зарядные устройства тоже могут выйти из строя в любой момент. Проверьте полный комплект проводов на наличие надрывов и затёртостей проводов.

Главный расходник: батарея

Аккумулятор в современных MacBook рассчитан примерно на 1000 циклов перезарядки. Это почти три года в обычном режиме использования. После того, как батарея потеряет ёмкость, её придётся менять.

«Пробег» можно посмотреть в отчёте о системе. Нужная строчка спряталась здесь: «Об этом Mac —> Отчёт о системе —> Электропитание». Правда, его могут «скрутить», прямо как на стареньком авто. Вот тут-то и пригодится подготовленная флешка с приложением Coconut Battery.

Запускаем утилиту и видим подробную информацию об аккумуляторе. Не пугайтесь, если его ёмкость упала до 80-90%. Если возраст ноутбука сопоставим, то это нормальный естественный износ.

Всё по паспорту: конфигурация MacBook

Выдать младшую модель за старшую — самый распространённый способ обмана при продаже MacBook. Особенно актуально на прокачанных «прошках». Конечно, можно попробовать провести проверку с помощью MacTracker, но в некоторых случаях даже он не спасёт.

В чём фишка: недобросовестные продавцы редактируют информацию в «Об этом Mac», отключают лишние строчки в «Отчёте о системе», ставят заднюю крышку с серийником от донора и блокируют паролем выход в EFI. Либо программируют микросхему, вписывая туда новый номер. На выходе получается топовая модель, серийник бьётся по базе Apple — не подкопаешься.

Реальная конфигурация вылезет при переустановке системы. Неприятный сюрприз, которого можно избежать.

В 90% случаев достаточно перезагрузить MacBook с зажатыми клавишами Option+D. Ноутбук проведёт внутреннюю диагностику, по истечении которой выдаст отчёт об ошибках. Расшифровку всех кодов можно посмотреть тут. На том же экране будет показан серийный номер. Его-то мы и пробивает по базе Apple, сравнивая модель устройства. Он должен совпадать с номером на крышке, из «Об этом Mac» и на коробке.

Если вы думаете, что вам «повезло» нарваться на виртуозных мошенников, то проверить реальную конфигурацию оборудования можно с помощью утилиты Apple Service Diagnostic, запущенной с загрузочной флешки.

В тему: Как создать загрузочную флешку для установки macOS

Есть ещё способ: просто запустите Geekbench-тест и сравните получившееся значение с эталонной цифрой из интернета. Получается не очень точно, но в целом ситуацию отражает.

Тест на скорость: жёсткий диск

Старенькие MacBook с HDD на борту включаются за 40-90 сек., а новые ноутбуки с SSD-накопителями запустятся за 5-25 сек.

Точные данные о скорости чтения и записи можно получить после запуска Blackmagic Disk Speed Test. Утилита уже есть на флешке, помните? Жмите Start и проверяйте цифры. HDD должен выдавать около 90 Мбит/с, а SSD-накопители показывают почти 250 Мбит/с. Вообще программа заточена под работу с видео, но ситуацию в целом отражает.

Проверка картинки: видео под нагрузкой и дисплей

Вот тут-то нам пригодятся цветные картинки и фильм. По очереди открывайте изображения на весь экран и приглядывайтесь к возможным битым пикселям или засветам. Фильм, в свою очередь, должен воспроизводиться без тормозов, даже при резкой смене расположения окна или его размере.

Также можно запустить бенчмарк Heaven, а вместе с ним и диагностическую утилиту Mac Fan Control. Тем самым убьём двух зайцев сразу — посерьёзнее нагрузим видеоядро и измерим температуру железа в стрессовых ситуациях. В режиме простоя нормальным показателем будет 40-50 градусов, а под нагрузкой — 85-95. Резкие скачки или выход за рамки говорит о ненадёжной системе охлаждения. Возможно термопаста давно пришла в негодность или кулеры напрочь забиты пылью. Не стоит связываться с таким MacBook.

Устройства ввода: клавиатура и трекпад

Настала очередь примитивных, но действенных методов.

Клавиатура проверяется элементарно — открывается TextEdit и потихоньку пожимаются все кнопки. Мало просто увидеть все нажатые символы, нужно чтобы кнопки прожимались четко, без щелчков и скрипов.

Трекпаду нужно уделить не меньшее внимания. Опробуйте разные жесты несколькими пальцами, проверьте всю площадь панели. Не реагировать на касания должна только узкая полоска сверху. Сам трекпад всегда нажимается без лишнего треска, с примерно одинаковым звуком.

На новых MacBook нет физической кнопки под трекпадом. За отдачу здесь отвечает Taptic Engine, а сам сенсор распознаёт силу нажатия. Это тоже нужно сразу проверять.

Почти у цели: беспроводная связь и порты

Не забудьте обратить внимание на работоспособность беспроводных видов связи. Проверьте Wi-Fi и Bluetooth. Для этого достаточно выйти в местную Сеть или подключиться к своему телефону.

Сложнее проверить порты. Если в новых MacBook про есть всего четыре USB Type-C разъёма, то в старых можно встретить и кардридер и Thunderbolt и HDMI. Основная масса разъёмов проверяется внешним жёстким диском с переходниками, а вот с HDMI придётся что-то придумывать.

Мелочовка: камера, микрофон, динамик, датчики

Последний, но не менее важный этап — проверка периферии. Можно проверить всё сразу в приложении Фотобудка, оно и видео снимает, и звук пишет, и воспроизводит превью. Не забудьте прикрыть рукой датчик возле камеры, чтобы проверить работает автояркость или нет.

И так нужно проверять каждый MacBook

Серьёзно, вот тут лениться не нужно.

Мало просто покрутить MacBook в руках, проверки нужны даже на идеальной с виду машине. Восстановление ноутбуков Apple — дорогое удовольствие. Если замена нескольких болтиков задней панели стоит около 2000 рублей, то что тут говорить о ремонте матрицы?

Успешно прошедший все проверки MacBook прослужит не один год. Это точно стоит потраченного времени.