Что такое HDMI? Сравниваем типы кабелей

У стандарта HDMI так много версий и названий, что в них легко запутаться. Как выбрать подходящий HDMI-кабель, какие бывают спецификации HDMI, в чем разница между Mini, Micro и простым HDMI? Разберемся вместе с CHIP.

Что такое HDMI?

Аббревиатура HDMI расшифровывается как High Definition Multimedia Interface, что в переводе с английского означает «Мультимедийный интерфейс высокой чёткости». Это стандарт одновременной передачи изображения и звука с помощью одного кабеля.

Через HDMI вы можете подключить к телевизору или монитору DVD— или BluRay-проигрыватель, дисковый рекордер, ноутбук или компьютер. Оба штекера на кабеле HDMI одинаковые.

С 2002 года стандарт передачи HDMI разрабатывается совместно с крупными производителями техники, среди которых Philips, Sony и Toshiba. Сейчас вышла уже 13 версия протокола HDMI. Нумерация идет от 1.0 до 2.1, но уже несколько лет кабели продаются без номера, так как эти цифры только путают неопытных покупателей. Здесь не работает правило «чем выше номер версии, тем больше функций», и по этой причине HDMI-кабели стали продаваться с новыми названиями.

Сравниваем типы HDMI-кабелей

В руководствах к телевизорам и другим HDMI-устройствам обычно указано, какую версию протокола они поддерживают. Кабели HDMI продаются под следующими наименованиями:

HDMI Standard Разрешение составляет 720p с частотой 60 Гц или 1080i с частотой 60 Гц.

Скорость передачи — не менее 1,782 Гбит/с.

Поддерживаются все версии HDMI до 1.3. HDMI High Speed Разрешение 2160p с частотой 30 Гц.

3D-контент передается в Full HD.

Технология Deep Color увеличивает глубину цвета.

Скорость передачи — не менее 8,16 Гбит/с.

Поддерживаются все версии HDMI до 1.4. HDMI Premium High Speed Разрешение 4096p (4K) с частотой 60 Гц.

3D-контент передается также в UHD.

Поддерживаются HDR и 32 аудиоканала.

Скорость передачи — 18 Гбит/с.

Поддерживаются все версии HDMI д о 2.0. HDMI Ultra High Speed Разрешение до 8K с частотой 60 Гц.

Скорость передачи — 48 Гбит/с.

Поддерживаются все версии HDMI до 2.1. HDMI с Ethernet

Если в наименовании HDMI-кабеля присутствует термин Ethernet, это значит, что с его помощью можно установить подключение к интернету. Такой HDMI-кабель способен полностью заменить сетевой Ethernet-провод.

HDMI Type A, Type C, Type D: в чем разница? Ноутбуки становятся все тоньше, в связи с чем появились уменьшенные версии HDMI-разъема. Обратите внимание, что для подключения Micro— или Mini-HDMI вам понадобится адаптер или кабель с соответствующим штекером.

Если лэптоп оснащен портом Micro-HDMI, ему понадобиться кабель HDMI Type D. Для Mini-HDMI — Type C. Разъем HDMI стандартного размера обозначается как Type A.

На что обратить внимание при покупке HDMI-кабеля

HDMI гарантирует бесперебойную передачу данных на расстоянии до 10 метров. В некоторых магазинах можно приобрести даже более длинные кабели HDMI. Для увеличения этого расстояния требуется удлинитель HDMI, который способен усиливать сигнал.

Продавцы очень редко указывают толщину изоляции HDMI-кабелей. Таким проводам требуется особо плотная обмотка только тогда, когда они проходят непосредственно рядом с силовым кабелем. Тонкая изоляция в этом случае может привести к помехам на изображении.

В продаже есть как дешевые, так и весьма дорогие HDMI-кабели. Как правило, в большинстве случаев нет смысла переплачивать, но будьте внимательны при покупке — убедитесь, что выбрали нужную версию кабеля. Опрос: Сколько у вас мониторов? Один — и больше не надо. Один, но хочу два. Два — и хочу больше. Потерял счет… Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как сэкономить на покупке кабелей USB, LAN и HDMI?

Какой HDMI-кабель купить: ищем разницу между бюджетными и дорогими решениями Будущее за HDMI 2.1: новый стандарт — новые проблемы совместимости Фото: pixabay.com