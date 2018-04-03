Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля

В сети продолжают накапливаться подробности о готовящемся я к выпуску смартфоне LG G7, который пока не был представлен официально. Так, известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks сообщил, что финальное название смартфона окажется не просто LG G7, а LG G7 ThinQ.

Напомним, компания LG Electronic уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированная в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30S ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.

Корейские источники же сообщают, что официальный анонс нового флагмана состоится в конце апреля. Старт продаж на родном корейском рынке ожидается в середине мая 2018 года.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.