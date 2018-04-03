Ещё
Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в конце апреля 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
В сети продолжают накапливаться подробности о готовящемся я к выпуску смартфоне LG G7, который пока не был представлен официально. Так, известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks сообщил, что финальное название смартфона окажется не просто LG G7, а LG G7 ThinQ.
Напомним, компания LG Electronic уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированная в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30S ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.
Корейские источники же сообщают, что официальный анонс нового флагмана состоится в конце апреля. Старт продаж на родном корейском рынке ожидается в середине мая 2018 года.
Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.
Ferra.ru: последние новости
Apple избавится от процессоров Intel в 2020 году Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года («серый» рынок) Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам153
Тулеев получил новую должность418
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом46
Киевский прокурор появился на телевидении голым122
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение