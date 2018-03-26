Это последний пост в защиту MacBook Pro с Touch Bar

Это последний пост в защиту MacBook Pro с Touch BarНе могу читать оскорбления коллег в адрес одного из самых лучших нововведений MacBook Pro. Это будет последний пост на эту тему, обещаю. Но оставить ситуацию как есть просто не могу.

Я пользовался MacBook Pro с Touch Bar больше двух месяцев. Когда вынужденно перешел на MacBook Pro без Touch Bar, понял, что без него «Прошка» — не «Прошка» вовсе.

Поэтому в статье я выделю ключевые преимущества этой сенсорной полоски и MacBook Pro с Touch Bar в принципе, а также поделюсь мыслями по поводу будущего этого элемента управления.

Главное правило: выведите на Control Strip только ВАЖНОЕ

В стандарте полоска Touch Bar разделена на две части:

Слева расположились кнопки для быстрого доступа к основным возможностям приложений, активных в данный момент

Справа живет сокращенная Control Strip с базовыми возможностями для управления ноутбуком

Использование Touch Bar в таком виде мне сразу показалось неудобным. Так места откровенно не хватает ни для первой, ни для второй части.

Именно поэтому я разделил использование Control Strip и возможностей приложений через клавишу Fn.

На моем Touch Bar всегда активны яркость экрана, интенсивность подсветки клавиатуры, управление воспроизведением, громкость, вызов меню приложений Launchpad, переход к рабочему столу (аналог «Свернуть все» из Windows), переключение языка и блокировка экрана.

Но при удержании Fn открывается доступ ко всем дополнительным возможностям работы с конкретным приложением.

Это можно настроить в меню «Системные настройки» > «Клавиатура». Выберите «Расширенную полосу Control Strip» в строке «Отображать на панели Touch Bar» и «Показать кнопки управления программой» в «Нажмите клавишу Fn, чтобы».

Я настроил Touch Bar именно так, как мне удобно. Когда начал пользоваться MacBook Pro без этой сенсорной полоски, сразу почувствовал дискомфорт.

Теперь все не на своих местах и масса возможностей, которыми я не пользуюсь. Например, мне точно не нужно меню Mission Control, но изменить значение его кнопки F3 без танцев с бубном не выйдет.

Touch Bar умеет показывать море полезного

В большинстве случаев, управление базовым содержимым сенсорной полоски для конкретной программы находится в меню «Вид» > «Настроить Touch Bar».

Но есть исключения. Например, в Adobe Photoshop в меню «Просмотр» > «Настроить панель Touch Bar» можно собрать набор возможностей для специального меню «Избранные».

В этот раздел графического редактора можно добавить настройку видимости слоя, добавление нового слоя и много чего еще.

Touch Bar — это безумно удобно и круче, чем запоминать море сочетаний клавиш или долго и нудно рыться по пунктам меню.

В Finder Touch Bar сразу показывает кнопки для перемещения к следующему или предыдущему каталогу, а при выделении объекта дает возможность быстро отправить его.

В Safari сенсорная полоска круто показывает закладки, по которым можно переходить с большим удовольствием.

В «Почте» на Touch Bar располагаются кнопки для ответа на входящее письмо, создание нового и отправление корреспонденции, которая вам сейчас не нужна, в архив.

Можно спорить сколько угодно много, но просто поверьте опыту человека, который проводит за ноутбуком не меньше 10 часов в день — стандартные кнопки F1-F12 безнадежно устарели.

В тему: можно настроить Touch Bar, чтобы не бесил. Вот так Будущее именно за Touch Bar и его аналогами.

Touch ID — удобный спутник Touch Bar Не так давно со мной случился конфуз. Когда я вел лекцию по «Основам предпринимательства» в местном ВУЗе, мне неожиданно позвонили, и я не мог не ответить. Вышел из аудитории на пару минут, а студенты в это время успели залезть в мой MacBook Pro.

Дело в том, что я записываю их успешность в таблицах Google , они следят за ней онлайн и прекрасно знают, куда нужно зайти, чтобы изменить показатели. Так и случилось.

Теперь я всегда блокирую экран Mac, если отхожу от него. Довел процесс до автоматизма и даже дома использую один из 3-х вариантов:

Из системного меню Apple

Сочетанием клавиш Control + Command + Q Отдельной кнопкой на Touch Bar Конечно же, удобнее всего просто нажать на соответствующую кнопку на сенсорной полоске, чем вспоминать сочетание клавиш или бороздить менюшки.

Но важнее другое — процесс разблокировки. Одной из частей Touch Bar стал сканер отпечатков пальцев Touch ID. Достаточно прислонить палец к сенсору, и ноутбук тут же разблокируется.

С помощью Touch ID также можно авторизировать покупки через Apple Pay и подтверждать большинство действий, которые предполагают ввод пароля, сторонних приложений и самой macOS.

Что интересно, некоторые жалуются на то, что сканер в ноутбуках работает плохо — максимум на уровне iPhone 5s. Не соглашусь, у меня он срабатывает в большем числе случаев, чем на iPhone 7 и iPhone 8 Plus. Ну, в смысле срабатывал.

Моё мнение: сенсорная панель удобнее F-клавиш

Мне кажется, что Apple намеренно сделала функциональные кнопки на новых MacBook Pro без Touch Bar какими-то неудобными. Только посмотрите на фото, какие же они все-таки низкие.

Даже сенсорные клавиши на все той же полоске нажимать в разы удобнее — высота как раз под палец.

Быть может, кто-то будет настаивать, что все это не так принципиально, но я не мог упустить это впечатление, которое действительно ощущается в работе.

Физические кнопки точно проще находить, не бросая взгляд на клавиатуру, но именно нажимать проще сенсорные, которые больше по размеру.

А в будущем Touch Bar может получить тактильную отдачу

Главный недостаток Touch Bar — кнопки на нем невозможно определить тактильно. Как бы вы по ним не водили, не поймете, где заканчивается одна клавиша и начинается другая.

Тем не менее, в будущем все может измениться. По крайней мере, несколько дней назад ресурс Patently Apple сообщил об очередном патентном документе, который закрепляет за компанией целых три способа сделать сенсорные кнопки различимыми тактильно:

Экран должен быть гибким и прогибаться под физическим давлением

Нужно сопровождать каждое нажатие специальной вибрацией, как это сейчас происходит на трекпадах с Force Touch

Следует определить ощущение краев кнопок с помощью электромагнитных импульсов

Изображения, которые сопровождают патент, показывают не просто Touch Bar. На базе описанной технологии компания вообще хочет заменить физическую клавиатуру сенсорной.

Тем не менее, я уверен, что Apple вряд ли достигнет этого в один этап — ей точно нужен промежуточный шаг, которым и окажется прокачка сенсорной полоски.

В итоге я даже не сомневаюсь в перспективах Touch Bar. Если Apple берется за определенное направление развития, она его уже не бросает. Например, сегодня iPhone без двойной камеры уже ощущается неполноценным.

Такая же ситуация будет с MacBook Pro и Touch Bar. Можете ненавидеть его сколько угодно. Но когда привыкнете, настроите и подчините его себе, то передумаете. Как я.