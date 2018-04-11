Названы самые желанные смартфоны у россиян

Эксперты составили рейтинг десяти самых желанных смартфонов у россиян. Об этом сообщил портал AKKet.

Так, на первом месте оказался южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S8, который в последнее время значительно подешевел.

Вторую строчку занимает iPhone 8, а тройку лидеров замыкает iPhone X.

Кроме того, в десятку также попали iPhone 7, смартфон Xioami Redmi 5 Plus от китайского производителя, Samsung Galaxy S9 и еще два смартфона из Китая — Xiaomi Redmi 4A и Xiaomi Mi A1. На последних позициях списка оказались iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S8+.

Американские ученые пришли к выводу, что смартфоны делают людей несчастными. Они провели исследование на студентах, которое показало, что зависимость от электронных устройств определенно влияет на социальные связи человека. Люди, которые часто пользуются смартфонами, чаще других впадают в апатию и испытывают одиночество.