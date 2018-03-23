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BofA Merrill Lynch узнал о радикальном редизайне iPhone
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BofA Merrill Lynch узнал о радикальном редизайне iPhone 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Bank of America Merrill Lynch узнал, что Apple готовит радикальный редизайн своего флагманского смартфона iPhone, и подтвердил свою рекомендацию «покупать» по акциям компании. Об этом сообщает CNBC.
По мнению аналитика BofA Merrill Lynch, в этом году облик смартфона останется в целом прежним, хотя экран будет построен уже на органических светодиодах. «Однако полученная нами информация позволяет говорить, что Apple работает с поставщиками над складным смартфоном (который, вероятно, сможет функционировать как планшет) с прицелом на выпуск продукта в 2020 году», — говорится в отчете. Аналитик компании написал его после встреч с азиатскими поставщиками Apple.
Ранее сообщалось, что смартфоны со складным экраном готовят Lenovo, Samsung и LG.
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