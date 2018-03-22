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Aerocool выпустила блоки питания ThunderX3 Plexus
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Aerocool выпустила блоки питания ThunderX3 Plexus 

Игромания.ру 48 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Aerocool представила линейку блоков питания ThunderX3 Plexus мощностью от 600 до 1000 Вт, которые предназначены для игровых компьютеров и майнинга. Все модели отмечены сертификатом энергоэффективности 80PLUS Gold и оснащены полностью модульной системой подключения кабелей.
Блоки питания ThunderX3 Plexus получили светодиодную подсветку с 12 режимами освещения, 140-миллиметровый вентилятор и высококачественные японские конденсаторы. Девайсы имеют защиту от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току и мощности и короткого замыкания.
ThunderX3 Plexus 600 уже можно купить за 6899 рублей, ThunderX3 Plexus 700 — за 6999 рублей, ThunderX3 Plexus 800 — за 8999 рублей, ThunderX3 Plexus 1000 — за 11 990 рублей.
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