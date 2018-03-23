Samsung научит смартфоны с одной камерой делать портретные снимки

Samsung Electronics , являющаяся одним из мировых лидеров в области производства полупроводников, представила свой новый процессор Exynos 9610. Построенный по 10-нм технологическому процессу, этот чипсет выделяется не только высокой вычислительной мощностью, но и поддержкой широкого ряда мультимедийных технологий, в том числе портретного режима съемки.

Процессор Exynos 9610 состоит из четырех высокопроизводительных ядер Cortex-A73, работающих на частоте 2,3 ГГц и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A53. За обработку графики отвечает сопроцессор Mali-G72 на базе архитектуры Bifrost.

Благодаря интеграции искусственного интеллекта Exynos 9610 неразрывно связан с нейронным сетевым движком, обеспечивающим камере смартфона возможность распознавать лица в кадре и измерять его глубину. За счет этого удается достичь непревзойденного качества съемки портретных фотографий даже при использовании одиночных модулей. Ранее нечто похожее было реализовано Google в смартфонах Pixel второго поколения.

Кроме того, чип позволяет записывать видео при 480 кадрах в секунду в разрешении 720р и обрабатывать ролики в 4К, отснятых при 120 кадрах в секунду. Сам производитель хоть и не сравнивает новинку с флагманским Exynos 9810, называет ее решением для смартфонов топого сегмента. Поставки Exynos 9610 начнутся во второй половине 2018 года.

Обсудить эту и другие новости из мира Android можно в нашем Telegram-чате.