Sony объявила российские цены на Xperia XZ2 и XZ2 Compact

Отечественный офис Sony провел презентацию, в ходе которой объявил о начале российских продаж Xperia XZ2 и XZ2 Compact. Оформить предварительный заказ на новинки вендор позволяет уже с сегодняшнего дня по цене 49 990 рублей за младшую модель и 59 990 рублей — за старшую.

Старшая Xperia XZ2 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. В актуальном поколении флагманских смартфонов производитель решил отказаться от 4К-матриц, сделав ставку не на четкость картинки, а на качество цветопередачи, которую удалось повысить за счет поддержки HDR.

Аппаратную основу смартфона составляет трендовый процессор Snapdragon 845, обеспечивающий ему невероятную производительность в играх и возможность съемки видео в HDR в Ultra HD-разрешении. Также отметим поддержку Hi-Res Audio и встроенные стереодинамики, создающие прекрасную звуковую панораму.

Младшая Xperia XZ2 Compact имеет дисплей меньшей диагонали, которая равна всего 5 дюймам. Несмотря на это, производитель не стал сокращать разрешение матрицы, оставив его на уровне со старшей моделью. Благодаря этому плотность пикселей на дисплее XZ2 Compact оказывается даже выше, чем у более дорогой версии.

Градация оперативной и встроенной памяти XZ2 Compact идентична XZ2 и равна 4/64 ГБ. Очевидно, производитель оптимизировал «железо» флагманов таким образом, что для стабильной работы им будет достаточно и 4 ГБ ОЗУ. Памятуя о плавности фирменной прошивки Sony, у нас нет оснований думать иначе.