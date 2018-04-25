Топ‑10 смартфонов с самой лучшей камерой

При выборе гаджетов многие пользователи привыкли полагаться на помощь консультантов или же отзывы в Сети, однако, когда дело касается топовых устройств, стоит прислушаться к мнению экспертов. Особенно если дело касается покупки смартфона с хорошей камерой. Назвать модели, являющиеся лучшими по части съемки, сможет лишь тот, кто детально протестировал все возможные аналоги и, конечно, сам является профессиональным фотографом. Именно такими экспертами являются представители портала DxOMark, которые испытывают все новые смартфоны и выносят им вердикт. Если вы думали, что последние iPhone от Apple снимают лучше всех, мнение специалистов вас удивит.

Huawei P20 Pro — 109 баллов

Именно эта топовая новинка компании Huawei на данный момент является бесспорным лидером по части фотосъемки. Первое место она себе обеспечила тройным фотомодулем, включающим сенсор с разрешением 40 Мп и диафрагмой f/1,8, дополнительный монохромный датчик на 20 Мп с диафрагмой f/1,6 и еще один вспомогательный на 8 Мп с диафрагмой f/2,4. Все три оснащены оптической стабилизацией, что позволяет им компенсировать движение и вибрации при съемке в любых режимах. Самая же сильная сторона Huawei P20 Pro — фото ночью и пятикратный гибридный зум. В этом отношении все конкуренты на его фоне просто меркнут. Среди достоинств P20 Pro нельзя не отметить мощную начинку, емкий аккумулятор и стильный дизайн корпуса, особенно в цвете «сумерки», где задняя панель имеет градиентный окрас. Цена флагмана на данный момент составляет 54 990 рублей.

Huawei P20 — 102 балла

Эта модель является чуть упрощенной версией предыдущего смартфона. Тройной камерой она уже не обладает, но и двух имеющихся ей оказалось достаточно, чтобы занять второе место в общем рейтинге DxOMark. Этот смартфон получил основной цветной сенсор на 12 Мп с диафрагмой f/1,8 и дополнительный на 20 Мп с диафрагмой f/1,6. Второй является черно-белым, он используется для определения более точного баланса белого и лучшей передачи полутонов. Самостоятельно он работает лишь в режиме монохром. Дополняют дуэт камер оптика LEICA, а также гибридный автофокус. В плане видео смартфон способен порадовать возможностью съемки сверхзамедленных роликов с частотой 960 кадров в секунду в HD-разрешении. Стоит такая новинка 44 990 рублей, что по современным меркам далеко не потолок.

Samsung Galaxy S9 Plus — 99 баллов

Лучший смартфон компании Samsung занимает третьем место в этом рейтинге, отставая от лидера сразу на 10 баллов. Его «переизобретенная» камера была высоко оценена экспертами, однако до уровня лидера, особенно в плане съемки при недостатке света, она не дотягивает. Сам модуль смартфона — сдвоенный с сенсорами на 12 Мп. Причем у первого используется переменная диафрагма f/1,5-f/2,4 — это новая технология, которую многие другие производители тоже вскоре возьмут на вооружение. Камера флагмана дополнена оптической стабилизацией изображения и фокусировкой Dual Pixel, позволяющей делать отличные кадры даже в движении. Есть поддержка двукратного оптического зума без потерь качества. Среди прочего можно отметить систему распознавания пользователя по радужке глаз и лицу, беспроводную зарядку и качественный стереозвук, хотя все это экспертами, конечно, не оценивалось. Цена устройства составляет 66 990 рублей.

Google Pixel 2 — 98 баллов

Под именем Pixel 2 на самом деле скрываются сразу две модели, различных по размеру и экранам, но оснащенных идентичной начинкой и камерами. К большому сожалению, ни один из смартфонов официально в России не продается. Однако при большом желании купить их можно с помощью различных онлайн-магазинов и региональных ритейлеров. Оба гаджета имеют одинарную основную камеру, разрешение которой составило 12 Мп при светосиле f/1.8. Она оснащена гиростабилизацией и гибридным фокусом. Обработкой изображения с сенсора занимается отдельный чип Visual Core, с помощью которого снимки в режиме HDR+, с высоким динамическим диапазоном, формируются в пять раз быстрее. На практике это означает, что даже при сценах с сильными перепадами уровня освещения кадры будут получаться без засветов и темных зон, «съедающих» все полутона.

iPhone X — 97 баллов

Лишь на пятом месте в списке 10 лидеров разместился безрамочный флагман компании Apple. Напомним, что он получил камеру с двумя 12-Мп сенсорами, дополненную оптической стилизацией, квартетом LED-вспышек и фазовым автофокусом. Смартфон отлично справляется с пейзажами и съемкой людей, но в условиях недостатке освещения немного уступает лидерам этого списка. Впрочем, не стоит забывать, что это модель 2017 года и ее не совсем правильно сопоставлять с новинками. Преемник, который будет представлен осенью, может вернуть звание лучшего камерофона, которым долгое время считался именно iPhone X. По слухам, Apple, как и Huawei, может перейти сразу на три основных камеры, каждая из которых будет иметь различное назначение. Купить актуальный флагман сейчас можно за 76 990 рублей.

Huawei Mate 10 Pro — 97 баллов

Этот топовый смартфон до российского рынка так и не добрался, хотя с точки зрения возможностей он имел все шансы составить конкуренцию флагманам конца 2017 года. Именно камера была одним из главных его козырей. Речь о сдвоенном фотомодуле с 12-Мп цветным сенсором и 20-Мп монохромным, оба с диафрагмой f/1,6 и линзами LEICA. Также прилагаются фазовый и лазерный автофокус, оптическая стабилизация и двукратный оптический зум без потерь. Помимо хорошей камеры, модель примечательна узкими рамками экрана, оригинальным дизайном и отличной автономностью, что для поклонников мобильной съемки тоже очень важно. Желающие купить этот смартфон могут воспользоваться услугами неофициальных онлайн-магазинов и местных продавцов.

Xiaomi Mi MIX 2S — 97 баллов

Данная модель относится к числу флагманов новой волны, она была представлена совсем недавно и еще не успела поступить в российскую розницу. Ждать ее появления стоит ближе к лету. В первую очередь Mi MIX 2S интересен своим керамическим корпусом и безрамочным дизайном, который стал фирменной чертой всей линейки, однако и камера на сей раз оказалось самой что ни на есть топовой. Речь идет о сдвоенном модуле на 12 + 12 Мп с пикселями 1,4 мкм, светосилой f/1,8, 4‑осевой оптической стабилизацией, оптическим зумом и автофокусом Dual Pixel. Во время съемки камера задействует искусственный интеллект, позволяющий подбирать настройки с учетом сцены и удаленности объектов. Система способна определить, что именно вы снимаете, будь то люди, домашние животные, цветы или еда. Безусловно, на данный момент это лучшая камера Xiaomi, однако ожидаемый в ближайшее время Mi7 может поднять планку еще выше.

Apple iPhone 8 Plus — 94 балла

Еще один прошлогодний флагман компании Apple, который пока все еще держится в списке лучших камерофонов. Он оснащен сдвоенной камерой с 12-Мп основным сенсором с диафрагмой f/1,8 и 12-Мп дополнительным телеобъективом, который предназначается для оптического зума и портретного режима. Конечно же, на главном датчике есть оптическая стабилизация, обеспечивающая плавную картинку при съемке видео и также способствующая улучшению качества получаемых фото. Отдельной похвалы заслуживает и портретная съемка, позволяющая применять эффекты размытия фона. По этой части iPhone от Apple, безусловно, являются одними из лучших смартфонов. Сейчас iPhone 8 Plus стоит 58 990 рублей, то есть он даже дороже лидера списка 10 лучших фоторешений.

Samsung Galaxy Note 8 — 94 балла

Второй смартфон компании Samsung, которому удалось попасть в десятку лучших камерофонов. Он является первым флагманом производителя, оснащенного сдвоенной камерой. Такая проба пера оказалась вполне удачной, хотя само оформление фотомодуля с горизонтально расположенными объективами понравилось далеко не всем. По характеристикам же все вполне стандартно для модели 2017 года: 12-Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.7 и 12-Мп дополнительный с диафрагмой f/2.4. Есть двукратный оптический зум, стабилизация и фазовый автофокус. Традиционное для этой серии электронное перо тоже прилагается. Сейчас Note 8 стоит 69 990 рублей, однако вскоре цена пойдет вниз, ведь уже летом должны представить Galaxy Note 9.

Apple iPhone 8 — 92 балла

Второй после Pixel 2 обладатель одинарной камеры, которому удалось удержаться в рейтинге лидеров. Смартфон оснащен 12-Мп сенсором с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Аппарат хорошо справляется с пейзажной съемкой и сценами с высоким динамическим диапазоном, а также отличается очень быстрой фокусировкой. Он является оптимальным решением для поклонников компактных смартфонов, которые уместятся в любой карман и всегда будут наготове, дабы вы не упустили важный момент. Правда, цена iPhone 8 все еще высока, стоит он сейчас от 49 990 рублей. Смело можно предположить, что в ближайшее время модель станет более доступной, но при этом и из десятки лидеров ее могут вытеснить новинки LG, HTС и нескольких других производителей.