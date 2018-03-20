Самый емкий в мире SSD-накопитель может вместить 100 Тб

Ровно месяц назад iCHIP.ru сообщил вам о том, что компания Samsung представила самый вместительный в мире твердотельный накопитель. Модель PM1643 состоит из 32 терабайтных планок NAND памяти, которые делятся на слои с чипами V-NAND по 512 Гб. В результате получилась суммарная емкость в 30,72 Тб. И вот рекорд уже побит, причем более чем в 3 раза!

Компания Nimbus Data из Ирвина, Калифорния, представила свое детище — карманный SSD ExaDrive невероятного объема 100 Тб. Причем данная модель ещё и потребляет на 85% меньше энергии на каждый хранимый терабайт данных по сравнению с существующими накопителями. Новинка отлично подойдет для центров обработки данных и серверов для служб IoT. Стандартная серверная стойка, укомплектованная ExaDrive, сможет вмещать более 100 петабайт данных, то есть 100 000 Тб.

Источник: Nimbus Data

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