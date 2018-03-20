В Samsung придумали необычный смартфон

В Samsung придумали смартфон с раздвижным дисплеем

Благодаря разработке с расширенной функцональностью площадь экрана можно будет увеличить втрое.

На страницах управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) появился новый патент компании Samsung, описывающий мобильный девайс с раздвижным дисплеем. В документе говорится об экране для гаджета, состоящего сразу из основной и двух дополнительных секций.

Последние будут скрываться за основным модулем, выдвигаясь влево и вправо в случае необходимости.

Владелец мобильного устройства получит возможность увеличивать площадь экрана до размеров планшета, что будет ценно при просмотре видеозаписей и работе с сразу с несколькими приложениями, пролистывании объемных документов, пишет портал AKKet | Технологии будущего.

Когда будет представлена разработка Samsung с расширенным функционалом, не сообщается.