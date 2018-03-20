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В Samsung придумали необычный смартфон
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В Samsung придумали смартфон с раздвижным дисплеем 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: Samsung
Благодаря разработке с расширенной функцональностью площадь экрана можно будет увеличить втрое.
На страницах управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) появился новый патент компании Samsung, описывающий мобильный девайс с раздвижным дисплеем. В документе говорится об экране для гаджета, состоящего сразу из основной и двух дополнительных секций.
Последние будут скрываться за основным модулем, выдвигаясь влево и вправо в случае необходимости.
Владелец мобильного устройства получит возможность увеличивать площадь экрана до размеров планшета, что будет ценно при просмотре видеозаписей и работе с сразу с несколькими приложениями, пролистывании объемных документов, пишет портал AKKet | Технологии будущего.
Когда будет представлена разработка Samsung с расширенным функционалом, не сообщается.
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