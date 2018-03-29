Что делать, когда флагманы стоят неоправданно дорого?

В последнее время на рынке смартфонов наблюдается неутешительный тренд — даже некогда бюджетные производители начали выравнивать цены на свои устройства с топовыми флагманами, и количество доступных смартфонов начало сокращаться. Благо большинства китайских вендоров это не коснулось, и Xiaomi, Meizu и другие производители продолжают распространять свои девайсы по низким ценам. А если на них еще устраивают скидки, так вообще можно заполучить смартфоны почти даром.

Крупный онлайн-магазин GearBest к своему четырехлетию приурочил крупную распродажу. Так, Xiaomi Redmi 5 Plus с 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти можно купить по цене меньше 10 000 рублей (и это международная версия), а доплатив всего 1000 рублей, можно вовсе заполучить топовую модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Добавим к этому сканер отпечатков пальцев и экран Full HD — получим настоящий флагман за небольшие деньги.

Еще один крутой фаблет от компании Vernee (Mix 2) вообще можно урвать по 8700 рублей. Здесь вообще полный «фарш»: 4 ГБ оперативки, 64 ГБ хранилища, еще и двойная задняя камера (13 Мп + 5 Мп).

А вот Meizu M6 распродают по цене ниже 8000 рублей. Он базируется на чипсете Mediatek MT6750 с восьмиядерным центральным процессором. Многие пользователи помнят, что восьмиядерными чипами оснащались только наиболее заметные флагманские смартфоны. На задней панели Meizu M6 расположилась его 13-мегапиксельная основная камера. Передняя панель рассматриваемого смартфона оснащена 8-мегапиксельной селфи-камерой. Новинка работает «из коробки» под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с пользовательским интерфейсом Flyme 6.0. Питание девайса обеспечивается его аккумулятором, емкость которого составляет 3070 мАч.

Иногда полезно «пошерстить» по магазинам в поисках смартфонов от малоизвестных брендов — зачастую они предлагают не менее впечатляющие характеристики по очень доступной цене. Взять для примера MAZE Alpha — 7000 рублей за 4 ГБ оперативки, 64 ГБ встроенной памяти, двойную камеру и крутой безрамочный дисплей. На наш взгляд, очень достойное предложение.

Только тссс!

Из достоверных источников нам стало известно, что 30 марта (завтра) с 5 утра по московскому времени в распродаже GearBest примут участие еще два смартфона — Nubia Z17 Mini и UMIDIGI S2 Lite. Количество будет строго ограничено, поэтому советуем зайти в магазин утром — цены приятно вас удивят.