Смартфон Oppo R15 получит уникальный сенсор основной камеры

До релиза семейства смартфонов Oppo R15 остались считанные дни. К настоящему времени практически все, что хотело просочиться в сеть до премьеры, сделало это. Мы хорошо представляем себе внешний вид обоих новинок, более-менее знакомы с их характеристиками, но некоторые важные аспекты новинок все еще остаются в тени. Источник пролил свет на основную камеру Oppo R15. Оказалось, что она должна получить самый мощный из ранее выпущенных сенсоров Sony.

Ранее считалось, что Oppo R15 получит основную камеру на сенсорах 16+5 Мп. Фронтальная камера с сенсором на 20 Мп будет одинарной. В основной камере планируется использовать новейший CMOS-сенсор Sony IMX519. Утверждают, что сенсор сможет захватывать на 17,8% больше света (размер пикселя 1,22 мкм) из-за увеличившихся на 7,7% размеров самого сенсора, обеспечивая более высокое соотношение сигнал/шум и, стало быть, снимки на новый сенсор Sony окажутся качественнее в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, скорость съемки новым сенсором Sony IMX519 увеличена на 100% до 60 кадров в секунду.