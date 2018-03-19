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Конкуренты усомнились в полезности Apple Watch
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Конкуренты усомнились в полезности Apple Watch 

Apple Insider 5 часов назад
Фото: Apple Insider
Люди, купившие Apple Watch, сделали это под впечатлением от опыта использования iPhone, уверен финансовый директор компании Fitbit Билл Зерелла. По его мнению, которое он высказал в ходе выступления на мероприятии Roth Investment Conference, ему не известен ни один человек, который был бы по-настоящему увлечен «умными» часами от Apple.
Apple Watch — это прежде всего инерционный продукт, считает Зерелла. Люди покупают их просто потому, что банально не принято одновременно владеть iPhone и часами не от Apple. «Согласитесь, что если у вас нет телефона от Apple, смысл от покупки Apple Watch испаряется, — говорит он, — при этом 80% мирового рынка [смартфонов] занимает Android, а не Apple».
Учитывая недавнюю новость о взрывном росте популярности Apple Watch Series 3, рассуждения финансового директора Fitbit выглядят как попытки утопающего ухватиться за соломинку, прочности которой заведомо не хватит, чтобы продлить ему жизнь. Сомнения Зереллы становятся особенно странными на фоне последних известий о постоянно растущих способностях Apple Watch к диагностике заболеваний и недугов.
А вы довольны своими Apple Watch? Поделитесь мнением в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
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