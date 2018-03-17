Лучшие видеокарты 2018 года

Желая определить лучшие современные видеокарты, редакция iCHIP.ru столкнулась с непростой задачей. Рост продаж Nvidia означает, что топовые видеокарты по-прежнему пользуются большим спросом. Но это также означает, что из-за любителей майнинга практически невозможно купить графическую карту по рекомендованной розничной цене производителя. Тем не менее, мы выбрали для вас 8 лучших видеокарт этого года. Сейчас перед геймерами стоит трудный выбор. Можно подождать, пока промелькнет, как молния, следующее поколение видеокарт (как Nvidia Volta), или же купить лучшую игровую графическую карту прямо сейчас, но с наценкой. Кто знает? Может быть, потом ее удастся перепродать… а тем временем на ней можно поиграть в самые свежие, самые требовательные к графике игры, такие как Kingdom Come: Deliverance и Metal Gear Survive, не говоря уже о любимых Final Fantasy XV.

В любом случае нужно иметь в виду, что на рынке топовых графических процессоров найдутся самые разные решения. Поэтому iCHIP.ru составил для вас этот список лучших видеокарт, которые вы можете купить уже сегодня. Мы надеемся, что вы найдете здесь именно то, что нужно. Независимо от того, чью сторону вы приняли в многолетней войне Nvidia против AMD, мы нашли лучшие видеокарты для каждого варианта использования. Потому что понимаем: с теми рекордно высокими ценами на GPU, какие есть сейчас, вы наверняка хотите выжать максимум возможностей от той видеокарты, которую вы купите.

Лучшая видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 Потоковых процессоров

1280 Тактовая частота

1506 МГц Память

6 Гб GDDR5 Тактовая частота памяти

8 Гбит/с Разъем питания

6-пиновый Выводы

3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 + Отличная производительность 1080p + Отличные возможности разгона

— Нет SLI-совместимости Цена

22 990 руб. Как мы уже объяснили, лучшая графическая карта — это максимум возможностей за разумные деньги. В этом смысле NVIDIA GeForce GTX 1060, определенно, не имеет себе равных. За небольшую сумму эта видеокарта предоставляет игрокам Full HD 1080p и — возможно, с небольшим разгоном — 1440p и 4K. Однако GTX 1060 не поддерживает SLI, поэтому вы ограничены только одной видеокартой.

Лучшая видеокарта 4K: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Потоковых процессоров

3584 Тактовая частота

1480 МГц Память

11 Гб GDDR5X Тактовая частота памяти

11 ГГц Разъемы питания

6-пиновый и 8-пиновый Выводы

3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI + Игровое быстродействие Titan X + Улучшенное охлаждение

— Слишком дорогая для большинства потребителей Цена

52 990 руб. Если Nvidia GTX 1060 дает максимальную производительность за каждый потраченный рубль, Nvidia GTX 1080 Ti — это лучшее обновление для 4K-игр. Вам может показаться что это лишь слегка улучшенная Nvidia GTX 1080, но эта видеокарта, можно сказать, подвинула Titan Xp с пьедестала самого мощного в мире графического процессора — за счет высокоскоростной видеопамяти и значительно большего количества ядер CUDA. Эта карта все еще не дотягивает до двух GTX 1080s в SLI, но зато одна она стоит дешевле и поддерживает больше игр. Если вам нужна одна железка, чтобы запускать игры на 4K, то Nvidia GTX 1080 Ti будет лучшим выбором.

Лучшая графическая карта QHD: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti Потоковых процессоров

2432 Тактовая частота

1607 МГц Память

8 Гб GDDR5 Тактовая частота памяти

8 Гбит/с Разъем питания

8-пиновый Выводы

3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, DL-DVI + Лучшая для игр с разрешением 1440p

+ Значительно улучшена производительность

— Выросло энергопотребление

— Греется сильнее, чем Nvidia GTX 1070 Цена

33 990 руб. Спустимся вниз на несколько ступенек по иерархии графических карт. Nvidia GeForce GTX 1070 Ti — лучшая видеокарта для игр QHD. Это золотая середина между GTX 1070 и GTX 1080. Если 1080 слишком дорога для игр 1440p, а 1070 не совсем для них подходит, GTX 1070 Ti отлично справляется с QHD.

Лучшая видеокарта Full HD: AMD Radeon RX Vega 56 Потоковых процессоров

3584 Тактовая частота

1156 МГц Память

8 Гб HBM2 Тактовая частота памяти

800 МГц Разъемы питания

два 8-пиновых Выводы

3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 + Максимальная производительность для 1080p

— Высокое энергопотребление

— Сильно греется Цена

44 050 руб. AMD Radeon RX Vega 56 — лучшая видеокарта для игр Full HD на сегодняшнем рынке. Она даже быстрее, чем Nvidia GTX 1070, но из-за повального увлечения майнингом будет стоить значительно дороже. Возможно, Vega 56 — это немного чересчур для игр Full HD, но эта карта пригодится для мониторов с частотой 144-240 Гц и еще более требовательных игр, которые наверняка скоро появятся. От этой карты также можно ожидать отличной производительности в 1440p.

Лучшая видеокарта для виртуальной реальности: AMD Radeon RX Vega 64 Потоковых процессоров

4096 Тактовая частота

1247 МГц Память

8 Гб HBM2 Тактовая частота памяти

945 МГц Разъемы питания

два 8-пиновых Выводы

3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 + Отличные результаты тестов

+ Настройка GPU — Энергопотребление выше, чем у Nvidia Pascal Цена

54 000 руб. У AMD Radeon RX Vega 64 есть все, что нужно для видеоигр со сложной физикой — тех, что уже есть сейчас и тех, что появятся в ближайшем будущем. Спокойная поддержка 4096 потоковых процессоров, 256 текстурных блоков и 8 ГБ памяти HBM2 — это та же мощность, что и у Nvidia GeForce GTX 1080, но по более низкой цене. Если вам предлагают эту карту — берите, она справится.

Лучшая мини-видеокарта: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini Потоковых процессоров

3584 Тактовая частота

1506 МГц Память

11 Гб GDDR5X Тактовая частота памяти

10 Гбит/с Разъемы питания

два 8-пиновых Выводы

3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D + Самая маленькая из моделей 1080 Ti + Поддержка SLI — Пониженная производительность

— Греется и шумит Цена

70 000 руб. Если вы решили построить microATX — или, особенно, mini-ITX — то вам понадобятся самые маленькие комплектующие, какие удастся найти без ущерба для производительности. Если вы готовы пожертвовать несколькими кадрами в секунду в пользу более компактного форм-фактора, то обратите внимание на Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini — самую маленькую в своем роде видеокарту, размерами всего 211x125x41 мм, одну из очень немногих карт такого размера, отлично поддерживающих игры 4K.

Лучшая бюджетная видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Потоковых процессоров

640 Тактовая частота

1354 МГц Память

2 Гб GDDR5 Тактовая частота памяти

7 Гбит/с Разъем питания

PCIe Выводы

1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI + Доступная цена

+ Маленький форм-фактор для компактного корпуса

— Не больше 2 Гб видеопамяти Цена

от 8500 руб. Если смотреть только на цифры, то Nvidia GTX 1050 со своими 2 Гб видеопамяти может показаться не очень привлекательной. Но этот доступный графический процессор играет в игры лучше, чем вы думаете. Если сбросить настройки до среднего уровня, то можно будет играть в Overwatch, CS:GO и другие популярные стрелялки гораздо выше «шелковых» 60 кадров в секунду. Благодаря компактным размерам, эта карта также идеально подходит для небольших сборок и ПК, играющих роль семейного развлекательного центра.

Лучшая видеокарта для киберспорта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Потоковых процессоров

768 Тактовая частота

1290 МГц Память

2 Гб GDDR5 Тактовая частота памяти

7 Гбит/с Разъем питания

PCIe Выводы

1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI + Хорошо справляется с 1080p

+ Хороший потенциал для разгона

— TDP больше 75 Вт Цена

15000 руб. Киберспорт часто требует высокой частоты кадров и красиво оформленных графических деталей. Для этого Nvidia GTX 1050 Ti подойдет как нельзя более лучше. Это доступная по цене, но мощная графическая карта, позволяющая играть в большинство игр, популярных в киберспорте, с частотой намного выше 60 кадров в секунду. Она несколько дороже, чем ее «младшая сестра» Nvidia GTX 1050, но вы по достоинству оцените ее возможности, если собрались побороться за первые строчки в таблице победителей или поиграть в игры класса AAA. Источник: TechRadar

Фото: TechRadar Опрос: Какая видеокарта у вашего ПК? Дискретная Интегрированная Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: GeForce GTX 2080 Ti, GTX 2080 и Titan Black V2: какими будут новые видеокарты nVidia?

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