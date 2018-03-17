Apple показала жизнь, в которой Face ID повсюду

Apple показала жизнь, в которой Face ID повсюдуРекламный отдел Apple практически каждую неделю выпускает видеоролики, посвященные как целым продуктам, так и отдельным функциям, используемым в своих устройствах.

Зачастую такие короткометражки не отличаются оригинальным сюжетом или идеей. Красиво, зрелищно, но не более.

Чего не скажешь о выпущенной вчера вечером рекламе iPhone X и функции Face ID.

Apple показала, как быстро работает разблокировка смартфона с помощью сканирования лица. «Разблокируйте взглядом», — так оканчивается ролик, в котором девушка всего за минуту успела перевернуть на уши целый университет.

Тем не менее, ряд тестов показал, что Face ID работает медленнее Touch ID. Более того, многие закоренелые фанаты американской компании по-прежнему ждут от Apple смартфона, в котором сканер отпечатков пальцев был бы интегрирован под экран.