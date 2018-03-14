Обзор AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G

Занятный факт: треть персональных компьютеров не оснащена дискретными видеокартами. Немудрено, ведь для запуска, например, сетевых игр уже давно не требуется полноценная видеокарта — хватает и встроенной в процессор. Тем более, что благодаря внедрению 14-нм техпроцессов стала возможной интеграция в процессор видеокарт, сопоставимых по мощности в дискретными моделями, скажем, GeForce GT 1030 или даже GTX 1050.

Однако, производительность интегрированных видеоускорителей напрямую зависит от частоты оперативной памяти из-за отсутствия собственной выделенной, поэтому крайне интригующие процессоры AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G мы тестировали с высокочастотным ОЗУ, о котором, разумеется, расскажем, но сначала — звезды вечера.

Технические характеристики AMD Ryzen 5 2400G / AMD Ryzen 3 2200G:Технология производства, нм: 14 / 14Ядра/потоки: 4/8 / 4/4Базовая частота, ГГц: 3,6 / 3,5Частота в турбо режиме, ГГц: 3,9 / 3,7Разгон: Да / ДаL3-кеш, Мбайт: 4 / 4Поддержка памяти: DDR4-2933 / DDR4-2933Интегрированная графика: Vega 11 / Vega 8Число потоковых процессоров: 704 / 512Частота графического ядра, ГГц: 1,25 / 1,1Линии PCI Express: 8 / 8TDP, Вт: 65 / 65Сокет: Socket AM4 / Socket AM 4Официальная цена: $169 / $99Технические особенности

Оба процессора, AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G, основываются на 14-нм техпроцессе, а не более совершенном 12-нм. Тем не менее придираться к моделям не имеет смысла, так как нынешний дизайн не подразумевает установку более мощных интегрированных видеокарт, а имеющийся потенциал раскрыт в Ryzen 5 2400G целиком. Старший процессор на полную катушку использует 11 вычислительных блоков, 4 ядра и многопоточность SMT.

Причем Ryzen 5 2400G сильно превосходит семейства Kaveri, Bristol Ridge и Carrizo как по техническим характеристикам, так и производительности. Например, рост частоты кадров должен увеличиться более чем на 10%, что мы еще проверим в ходе тестирования. Учитывая возможности и адекватный ценник Ryzen 5 2400G, потенциально можно утверждать, что для массового геймера лучше вариантов не найдется.

Ryzen 3 2200G не настолько феерчен, но при цене в $99 он уж точно является самым дешевым из Ryzen, что при его характеристиках является убийственным аргументом против конкурентов в той же ценовой нише. Мало того, что у Ryzen 3 2200G имеется приличная интегрированная видеокарта, так еще и четыре производительных x86-ядра.

Про тепловыделение скажем коротко: 65 Вт как стандартный показатель для обоих моделей — это очень хорошо. Также хорошо, как и управление частотами с помощью обновленной Precision Boost 2. Фишка усовершенствованной технологии заключается в алгоритме, гораздо чаще включающем турборежим в процессорах с видеокартой. Из приятных бонусов, делающих AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G еще привлекательные, отметим наличие в коробочных версия кулеров Wraith Stealth, которые никак не влияют на цену.

Тестирование без дискретной видеокарты

Мы решили не сравнивать AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G с процессорами, имеющими интегрированные видеокарты. Зачем? Прошлые модели AMD так явно уступают новинкам, что даже тесты не требуются. У Intel же нет прямых конкурентов, имеющих аналогичное соотношение цены/возможностей. Поэтому сравнение встроенной графики проводилось с видеокартами базового уровня вроде GeForce GT 1030. Объективно говоря, современные игры в Full HD на минимальных настройках должны идти даже на Vega 8 и уж подавно — на Vega 11. Про золотой стандарт в 60 кадров в секунду мы не говорим, но 30, являющиеся комфортным минимум для приятного взгляда и нервам геймера, AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G должны выдать.

Согласно результатам 3DMark Fire Strike, интегрированная видеокарта Vega 11 в Ryzen 5 2400G близка к возможностям GeForce GT 1030, а вот Vega 8 в Ryzen 3 2200G, к сожалению, уступает. В играх расклад сил не в пример лучше, если говорить про конкуренцию GT 1030 и Vega 8. Вообще, процессоры от AMD нас приятно удивили. Очень приятно!

Касательно разгона, то важный тут имеется принципиально важный нюанс: разогнать можно не только ядра процессора, но и встроенной видеокарты. Для успешного разгона последней и нужна высокочастотная двухканальная DDR4. Будет неприятно, если оперативная память станет бутылочным горлышком, запоров ваши старания ради прироста частоты кадров. Он, к слову, наглядный, судя по тестам: в районе 10%, если не разгонять частоту ОЗУ. С ней же… ух! Немного колдовства с частотами интегрированной графики и памяти, а то и банальное переключение режимов, позволяют добиться существенного прироста кадров.

Наши чаяния сбылись: Ryzen 5 2400G составляет достойную конкуренцию GT 1030 и тоже время не имеет ценового аналога среди Intel, что позволяет собрать очень дешевую систему, позволяющую играть без кровавых слез.

Тестирование с внешней видеокартой

Хоть мы и сделали упор на AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G как процессорную и графическую основу бюджетного компьютера, упускать шанс протестировать «камешки» AMD с дискретной видеокартой не хотелось. Тем более, что финансовые возможности и вкусы геймера со временем меняются, а значит через год-два после сборки системы на Ryzen 5 2400G ему может захотеться большей производительности в играх.

Увы, явных преимуществ перед Intel у AMD не обнаружилось. Виной тому архитектура Zen, переработка которой не изменила соотношения сил. 4-ядерные Ryzen все еще уступают Core i3 с аналогичным количеством ядер. Потому целесообразность покупки AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G напрямую зависит от ваших желаний. Собираетесь в будущем купить очень мощную видеокарту? Отдайте предпочтение более дорогому процессору. Подумываете о среднем сегменте? Тогда берите AMD Ryzen 5 2400G и не парьтесь.

Немного про тестовую платформуХарактеристики стенда:Материнская плата: MSI B350I PRO ACОЗУ: G.Skill FlareX F4-3200C14D-16GFX, 2 х 8 ГбБлок питания: Cooler Master MasterWatt Lite 700Операционная система: Windows 10 Большую часть тестовой системы мы подбирали специально под AMD Ryzen 5 2400G и 3 2200G, благо производители выпустили подходящие модели. Например, MSI сделала материнскую плату B350I Pro AC, позволяющую собрать компактный компьютер формата Mini-ITX. Впрочем, куда важнее изначальное позиционирование материнки как основы для процессоров Ryzen и поддержка оперативной памяти DDR4-3200+, которая очень важна для успешного разгона и, как следствие, значительного повышения частоты кадров в играх. B350I Pro AC в ходе тестирования показала себя хорошо. Да и технологически она весьма недурна собой за счет компонентов Military Class, улучшающих стабильность компьютера при высоких температурах и повышенной влажности. Из важных характеристик и приятных бонусов: адаптер Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ас, слот PCI Express 3.0 x16, интерфейсы DisplayPort и HDMI, порты USB 3.1 Gen2 и подключение светодиодных лент.

В качестве оперативной памяти мы использовали G.Skill Flare X 3.200 МГц (f4-3200c14d-16gfx). Они отлично подходят для процессоров Ryzen, так как за счет чипов Samsung B-Die дают внушительный прирост производительности. Собрана ОЗУ очень качественно и выглядит эффектно. С такими красивыми распределителями тепла можно не просто собрать игровую систему, но и создать базис для постепенного превращения непримечательного поначалу компьютера в геймерскую красу и гордость. Порадовала нас и пожизненная гарантия. В общем, приличная оперативка для приличных людей.

Заключение

AMD остается верна себе. Соединив процессорные ядра Zen с графикой Vega в процесс, компания продолжила наступление на рынок доступных дискретных видеокарт. Причем, успешно продолжила, сравнявшись результатами с начальными моделями Pascal от NVIDIA! Возможностей, базовых и после разгона, того же Ryzen 5 2400G хватает, чтобы запускать игры, скажем Battlefield 1, в Full HD на той же частоте кадров, которую показывает GeForce GT 1030.

AMD вручила геймерам отличный базис для сборки очень дешевой, но весьма эффективной игровой системы. Главное, помните, что для раскрытия потенциала Ryzen требуется производительная оперативная память.