iPhone X не протянет и двух лет

Не протянет и двух лет: iPhone X умирает без провода

У высокотехнологичного iPhone X снова проблемы — эксперты подсчитали, что использование беспроводного зарядного устройства негативно влияет на срок службы аккумулятора гаджета. Вместо заявленных трех лет службы батарея будет сохранять изначальную вместимость чуть больше полутора лет.

Функция беспроводной зарядки от станции, которая присутствует в моделях iPhone 8 и iPhone X, оказалась не так уж хороша, как казалась на первый взгляд. Автор портала ZDNet Эдриан Кингсли-Хьюз провел собственное исследование и обнаружил неприятную закономерность: при беспроводной зарядке аккумулятор его iPhone изнашивается быстрее, чем при зарядке с помощью кабеля. Двадцать месяцев вместо тридцати шести

Кингсли-Хьюз начал пользоваться беспроводной зарядкой в сентябре сразу после покупки нового айфона. По заверениям Apple , аккумулятор iPhone сохраняет свою оригинальную вместимость вплоть до 500 циклов зарядки — таким образом, при кабельной зарядке батарея могла нормально функционировать два-три года.

Тем не менее, с тех пор, как автор исследования начал пользоваться беспроводной технологией, количество зарядок его устройства резко выросло. Он подсчитал, что к марту iPhone уже прошел 135 циклов. Если раньше все энергозатраты брал на себя кабель, то теперь его отсутствие привело к тому, что аккумулятор практически не «отдыхает» и, как следствие, быстрее приходит в негодность.

Таким образом, батарея в айфоне Кингсли-Хьюза полностью износится за 20 месяцев.

Несмотря на то, что некоторые зарядные станции автоматически отключаются, когда батарея достигает 100%, беспроводная зарядка все равно считается ощутимой дополнительной нагрузкой для смартфона.

С повсеместным развитием этой технологии и добавлением беспроводной функции ко многим современным моделям телефонов все больше и больше пользователей жертвуют объемом своих аккумуляторов в пользу удобства. Тем не менее, Эдриан Кингсли-Хьюз заявил о том, что уже вновь перешел на кабель и рекомендует всем активным пользователям смартфонов сделать то же самое.

После презентации новых моделей iPhone в сентябре 2017 года эксперты также задавались вопросом, будет ли вредна беспроводная зарядка для новых гаджетов Apple. Тогда они пришли к выводу, что хотя сама технология не имеет влияния на емкость аккумулятора, поддерживание зарядки телефона на максимальном уровне действительно ускоряет процесс изнашивания. Проблемы с доверием

Ранее Apple уже столкнулась с проблемой изнашивания своих аккумуляторов, которая превратилась в настоящий скандал — один из самых громких в истории компании. Слухи о том, что Apple тайно замедляет свои старые айфоны, внезапно оказались правдой — компания официально признала, что скрыла от пользователей наличие этой функции. Сеть буквально взорвалась от количества гневных комментариев в адрес компании, которая, по мнению владельцев iPhone,

замедляла батареи намеренно, чтобы люди охотнее шли в магазины за новыми, более дорогими устройствами.

«Яблочной» компании в ответ пришлось защищаться и выбрать оборонительную позицию. Согласно официальному заявлению Apple, никакого злого умысла в снижении производительности процессора нет и не было, а бренду пришлось пойти на такие меры, чтобы продлить срок жизни аккумуляторов, которые со временем уже не могут справляться с пиковыми нагрузками.

Резонанс от этого скандала был таким сильным, что Apple приняла решение заменить аккумуляторы на новые всем желающим по сниженной цене в своих сервисных центрах. Один из владельцев iPhone 6s после смены батареи записал сравнительное видео, в котором наглядно демонстрирует, как изменилась производительность его устройства.