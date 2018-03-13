15 гаджетов из Китая, которые удивят любого

15 гаджетов из Китая , которые удивят любогоОдна из самых популярных интернет-площадок GearBest в очередной раз предлагает много интересных и полезных штук со скидкой.

Мы выбрали самые годные предложения из разных категорий, можно и на подарок приобрести и для себя что-то купить.

1. Xiaomi Mi Notebook Pro Отличная альтернатива дорогому MacBook Pro от компании Xiaomi. 15-дюймовый ноутбук с современным процессором Intel Core i5, графикой NVIDIA GeForce MX150, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопителем.

Из интересных особенностей — сканер отпечатков пальцев и нормальные кнопки вместо сомнительного TouchBar.

Цена: 58 499 руб. 57 130 руб. (по купону «TAB200-15»)

2. Смартфон HOMTOM S12 Доступный безрамочный смартфон с хорошим временам автономной работы. Простой дисплей и не самая мощнаю начинка позволяют уверенно продержаться несколько дней на аккумуляторе емкостью 2 750 мАч.

Цена: 3 099 руб.

3. CUBOT X18 Plus

Еще один безрамочник, но с начинкой посерьезней. Здесь и 5.9-дюймовый дисплей, и сдвоенная 20-мегапиксельная камера, и 15-мегапиксельная фронталка, и даже LTE завезли.

Работает под управлением Android 8.0, на борту 4 Гб ОЗУ и 64-гигабайтный накопитель.

Цена: 7 604 руб.

4. Macaw TX 80 Удобная гарнитура для спорта и активного образа жизни. Наушники работают через Bluetooth 4.1 и могут прожить на одном заряде батареи до 8 часов. Корпус модели защищен от попадания влаги по стандарту IPX5.

Цена: 2 104 руб. 1 740 руб. (по купону «TX80GK»)

GearBest распродает ноутбуки, планшеты и аксессуары со скидкой здесь.

5. Гарнитура LE ZHONG DA A8 Конструкция очень похожа на AirPods, только наушник заметно короче. Эта моногарнитура пригодится тем, кто много разговаривает или часто находится за рулем. Позволяет отвечать на звонки и не отвлекаться от других дел.

Цена: 426 руб.

6. Mini PC Z83II

Компактный неттоп для домашнего или офисного использования. Подойдет для серфинга в сети или в качестве всеядного медиацентра. Работает на Windows 10.

Цена: 5 235 руб.

7. Конструктор Xiaomi MITU

Интересная модель программируемого конструктора. Можно собрать одну из трех моделей и управлять ею через приложение. Детали полностью совместимы с Lego.

Цена: 5 498 руб. 4 640 руб. (по купону «GB18MAR6»)

8. Термос Xiaomi

Обычный качественный термос емкостью 0.5 литра. Держит температуру содержимого до 24 часов.

Цена: 2 146 руб. 1 798 руб. (по купону «GB15HOME»)

Тут распродажа полезных штук для дома.

9. Ночник-зарядка

Небольшой блок с парой USB-портов для зарядки гаджетов. По периметру мягкая подсветка, которая включается автоматически при помощи встроенного датчика движения.

Цена: 174 руб.

10. VKworld T2 Plus

Стильная раскладушка на Android с двумя большими экранами. Мощная начика, достойная камера и давно забытый многими формфактор.

Есть поддержка пары сим-карт и LTE.

Цена: 15 202 руб.

11. Мощный фонарик

Неубиваемый походный фонарик с перезаряжаемой батареей, можно подпитывать от USB. Устройство защищено от влаги по стандарту IPX8, имеет три ярких светодиода, поддерживает быструю зарядку и может работать до 150 часов.

Цена: 3 425 руб. 3 074 руб. (по купону «GB17LED»)

12. Светильник для шкафа

Компактный светильник с кнопкой крепится в любой шкаф или ящик и автоматически включается при открытии.

Цена: 104 руб.

Много интересных товаров со скидкой в честь весенних праздников здесь.

13. Прочные перчатки

Пара перчаток не боится ножей, стекла и других острых предметов. Подойдет для опасных работ или экспериментов на кухне.

Цена: 350 руб.

14. USB Type-C хаб Многофункциональный хаб для современных смартфонов и компьютеров. Есть транзитный порт для зарядки, пара USB-A и встроенная сетевая карта для проводного подключения.

Цена: 2 692 руб. 2 494 руб. (по купону «GBCPNT»)

15. Мощная зарядка

Универсальный сетевой адаптер с пятью портами. Есть три обычных USB для зарядки, которые выдают 2.4А, один порт с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и один Type-C для зарядки ноутбуков.

Цена: 1 046 руб.

Вот большая распродажа ламп и светильников.