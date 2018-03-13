AirPower появится в магазинах до конца марта

Зарядная станция AirPower, с помощью которой можно обеспечивать беспроводную передачу энергии сразу на iPhone, Apple Watch и AirPods, должна поступить в продажу до конца этого месяца. Если ранее соответствующей информацией делились аналитики, то на этот раз источник оказался среди поставщиков Apple.

Достоверной информации о дате релиза пока нет, но китайские издания заявляют о цепи поставок AirPower, которые совсем скоро появятся в онлайн и розничных магазинах корпорации. Скорее всего, одновременно с релизом AirPower в продажу должен поступить кейс для AirPods с поддержкой беспроводной зарядки.

Apple анонсировала AirPower и Qi-совместимый зарядный чехол для беспроводных наушников AirPods на презентации iPhone X еще в сентябре прошлого года. Розничная стоимость аксессуара пока остается в тайне, однако не исключено, что она может составить от 79 до 99 долларов США.

Судя по тому, что Apple уже разослала приглашения на конференцию разработчиков WWDC 2018, компания не будет устраивать мероприятие в марте. А значит некоторые устройства могут получить «тихие» обновления, а другие просто появятся в магазине Apple, как это, вероятнее всего, случится с AirPower.