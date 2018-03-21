Смартфоны для прогулок под дождем

Еще пару лет назад было трудно найти водонепроницаемый смартфон верхнего уровня. Кроме Sony Xperia, большинство остальных водонепроницаемых устройств были неуклюжими, а их спецификации были очень средними. Однако в наши дни большинство флагманов имеют ту или иную защиту от воды. В число последних моделей Samsung, Apple Google и LG входят водонепроницаемые мобильные телефоны, соответствующие стандарту IP67 (или выше). Благодаря тому, что многие компании оценили эту функцию, гидроизоляция вскоре может стать отраслевым стандартом. Времена, когда простые водостойкие покрытия и уплотнения были редким свойством громоздких и тяжелых аппаратов, уходят в прошлое. Вместо этого мы скоро будем лишь оценивать, насколько одно устройство защищено от воды лучше, чем другое.

Тем не менее, пока все смартфоны не стали абсолютно водонепроницаемыми, мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем отправиться на пляж, в бассейн, на сплав или в аквапарк, не опасаясь за свой гаджет (и не помещая его в пластиковый пакет). А пока что вот наш список смартфонов, которые не боятся водяных брызг.

Apple iPhone X Новы представитель линейки iPhone от Apple, десятый выпуск iPhone X имеет более крупный, 5,8-дюймовый OLED-дисплей, сверхтонкие рамки и оптическую стабилизацию изображения на обеих задних камерах. Но за эти функции придется заплатить около 90 000 руб.

Apple iPhone 8 и 8 Plus Как и ожидалось, у обновления флагмана Apple 2016 года, iPhone 8 (и более крупного 8 Plus) несколько новых функций. Их задняя панель выполнена из армированного стекла. Появились улучшенные камеры с новыми датчиками и процессорами изображения, а также беспроводная зарядкой. Несомненно, они не столь яркие, как вышеупомянутый iPhone X, но зато дешевле стоят — примерно 60 000 руб.

Google Pixel 2 Самое лучшее в Pixel 2 — это 12-мегапиксельная камера, способная делать снимки в виде боке, используя только один объектив. 5-дюймовый гаджет также оснащен быстрым процессором Snapdragon 835, последней ОС Android от Google и Google Lens, приложением, позволяющим искать информацию об окружающих нас объектах. У Pixel 2 также есть более крупная модификация Pixel 2 XL с большим 6-дюймовым дисплеем.

LG V30S ThinQ и V30 Модель V30S во многом похожа на первую V30, выпущенную в августе 2017 года. Она тоже оснащена 6-дюймовым экраном, широкоугольной фотокамерой (вместе со стандартной задней камерой), чипсетом Snapdragon 835 и имеет водостойкий дизайн. Но у V30S появились функции искусственного интеллекта, включая распознавание объектов камерой и голосовую помощь.

LG G6 Может показаться, что гидроизоляция G6 идет в комплекте с несъемной батареей. Но LG рассчитывает, что ее небольшая мощность (до 3,300 мАч) и беспроводная зарядка компенсируют возможные недостатки. Кроме того, устройство оснащено двумя задними камерами и удлиненным 5,7-дюймовым дисплеем.

Motorola Moto X4 Помимо двух задних камер, NFC и расширяемой памяти, Motorola Moto X4 также содержит множество полезных программных инструментов, в том числе несколько цифровых помощников, включая Amazon Alexa.

Nokia 8 Sirocco

В последнее время Nokia несколько отошла от конкуренции на рынке смартфонов, но ее последний флагман вызвал интерес у iCHIP.ru. Модель 8 Sirocco оснащена 5,5-дюймовым дисплеем, который доходит до самых краев корпуса. Две камеры на задней панели оснащены телеобъективом. На смартфоне установлена ОС Android One.

Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

5,8-дюймовый Galaxy S9 (и его старший брат S9 Plus) дороже, чем прошлогодняя модель, а фотографии при слабом освещении получаются не так хорошо, как у других моделей. Тем не менее, мощный процессор, устойчивое время автономной работы и элегантный дизайн делают его одним из лучших смартфонов Android.

Samsung Galaxy S8 Active

Если вам нужен смартфон премиум-класса, способный выдержать нечто большее, чем просто брызги воды, обратите внимание на S8 Active. Это устройство заключено в ударопрочный металлический корпус и снабжен аккумулятором емкостью 4000 мАч (по сравнению с 3000 мАч у предыдущей модели S8).

Samsung Galaxy Note 8 Galaxy Note 8 имеет сдвоенные камеры, как и Galaxy S9 Plus, новые функции электронного пера и фронтальная разблокировка. Это один из самых функциональных смартфонов Android, в его состав входит цифровой помощник Samsung Bixby. Основой смартфона стал чипсет Snapdragon 835 от Qualcomm

Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

Сделанные из металла и стекла, Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact бросают вызов Galaxy S9 с точки зрения функциональности и стиля. 5,7-дюймовый XZ2 является более крупным из двух аппаратов, но 5-дюймовый Compact имеет почти те же ключевые характеристики. Особого внимания заслуживают беспроводная зарядка, процессор Snapdragon 845 и 19-мегапиксельная задняя камера. Источник: CNET Фото: Pixabay, Apple, Wikipedia, LG Newsroom, Nokia, Samsung, Sony, Flickr Насколько важна для вас водостойкость смартфона? Не важна Лишь бы в дождь не промокал Не хотелось бы потерять гаджет, если я его случайно оболью водой Было бы круто, если бы я мог с ним нырять Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Названы смартфоны с лучшей и худшей защитой от воды

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