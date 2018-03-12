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В сделке между Broadcom и Qualcomm прослеживается участие Intel
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В сделке между Broadcom и Qualcomm прослеживается участие Intel 

MDDevice 12 марта 2018
Фото: MDDevice
История с покупкой Qualcomm компанией Broadcom получила неожиданное продолжение. Если быть точнее, то в деле появился новый участник. Речь идет о Intel, которая неожиданно объявила, что тоже желает принять участие в поглощении, но на своих условиях. Все будет выглядеть следующим образом. Сперва Broadcom покупает Qualcomm, а потом Intel покупает Broadcom.
Поглощение Broadcom сделает Intel крупнейшим производителем мобильных процессоров в мире. Некоторое время назад Intel тоже выпускала мобильные SoC, но большого успеха эти чипсеты не снискали. Развитие мобильного и сокращение десктопного рынков заставляет Intel нервничать. Не имея собственной технологической базы в мобильном сегменте, компания не желает стоять в стороне, а напротив, горит энтузиазмом принять участие в разделке прибыльного пирога.
Тем временем, открытые переговоры между Broadcom и Qualcomm пока не ведутся. Broadcom сделала уже два предложения, но владельцы Qualcomm сочли предложенные суммы (речь шла о 120 млрд долларов и даже больше) совершенно недостаточными. При этом Qualcomm не держится за независимость любой ценой и вполне готова продаться, если получит хорошее предложение.
У Intel есть еще один запасной вариант. Если ей не удастся перевести Qualcomm под свой контроль, то она может купить другие, более мелкие компании и тем самым усилить свое положение в мобильном сегменте. Впрочем, все эти сведения пока относятся к категории неподтвержденных слухов, опровергнуть или подтвердить которые еще предстоит.
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