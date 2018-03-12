WhatsApp ввел важное новшество

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WhatsApp разрешил удалять сообщения даже через час после отправки 

iPhones.ru 12 марта 2018
Фото: iPhones.ru
WhatsApp разрешил удалять сообщения даже через час после отправкиБез предупреждения WhatsApp изменил условия работы функции удаления сообщения после отправки. Кнопка «Удалить для всех» появилась еще в октябре.
Вплоть до актуального обновления у пользователей было лишь семь минут для того, чтобы удалить отправленное сообщения.
Теперь разработчики подкорректировали регламент мессенджера и удалять сообщения можно в течение одного часа с момента отправки. На выбор пользователя есть три лимитирующих таймера: час, 8 минут и 16 секунд.
Почему разработчики выбрали именно такие временные интервалы, представители мессенджера не пояснили.
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