WhatsApp ввел важное новшество

WhatsApp разрешил удалять сообщения даже через час после отправкиБез предупреждения WhatsApp изменил условия работы функции удаления сообщения после отправки. Кнопка «Удалить для всех» появилась еще в октябре.
Вплоть до актуального обновления у пользователей было лишь семь минут для того, чтобы удалить отправленное сообщения.
A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.
It is a bug fixes update, but it has the new «Delete for everyone» limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 марта 2018 г.
Теперь разработчики подкорректировали регламент мессенджера и удалять сообщения можно в течение одного часа с момента отправки. На выбор пользователя есть три лимитирующих таймера: час, 8 минут и 16 секунд.
Почему разработчики выбрали именно такие временные интервалы, представители мессенджера не пояснили.