WhatsApp ввел важное новшество

WhatsApp разрешил удалять сообщения даже через час после отправки

WhatsApp разрешил удалять сообщения даже через час после отправкиБез предупреждения WhatsApp изменил условия работы функции удаления сообщения после отправки. Кнопка «Удалить для всех» появилась еще в октябре.

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new «Delete for everyone» limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 марта 2018 г. Вплоть до актуального обновления у пользователей было лишь семь минут для того, чтобы удалить отправленное сообщения.

Теперь разработчики подкорректировали регламент мессенджера и удалять сообщения можно в течение одного часа с момента отправки. На выбор пользователя есть три лимитирующих таймера: час, 8 минут и 16 секунд.

Почему разработчики выбрали именно такие временные интервалы, представители мессенджера не пояснили.