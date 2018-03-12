У Nokia 9 сканер отпечатков пальцев в дисплее?

Представленный на MWC 2018 флагман Nokia 8 Sirocco

Бренд Nokia уже порадовал в 2018 году своим флагманом Nokia 8 Sirocco, дополнительные подробности о котором стали известны недавно. Но летом публике, вероятно, будет показан еще один премиальный девайс от вернувшегося на рынок в минувшем году бренда. Речь идет о Nokia 9, который могут оснастить встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

Флагманский смартфон Nokia 9, работающий под управлением операционной системы Android, согласно новым сообщениям из Китая , будет укомплектован встроенным в дисплей девайса сканером отпечатков пальцев. Среди инсайдеров индустрии до сих пор нет общего мнения по поводу того, станет ли девайс называться именно Nokia 9. Некоторые источники ранее указывали, что новый премиальный смартфон выйдет на рынок под другим названием — Nokia 8 Pro. Но в любом случае предстоящий к выпуску телефон станет третьим девайсом Nokia с флагманскими характеристиками, после Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco, анонсированным известным финским брендом на недавно прошедшей в Барселоне выставке мобильных технологий Mobile World Congress. Более подробно новое сообщение о еще не увидевшем свет Nokia 9 было рассмотрено Домиником Босняком (Dominik Bosnjak) на страницах ресурса androidheadlines.com.

Ожидается, что Nokia 9 станет последним премиальным смартфоном от бренда Nokia, который будет представлен в 2018 году. Вероятнее всего, HMD выпустит эту новинку во второй половине лета текущего года. Предполагается, что IFA 2018 станет той выставкой, в ходе которой и дебютирует очередной флагман Nokia. Таким образом, он будет доступен на рынке в течение предстоящего предновогоднего сезона, как и предполагалось на основании ранее появлявшихся в Сети сообщений.

Весьма вероятно, что, подобно другим смартфонам, представленным HMD в 2018 году, Nokia 9 будет выпущен в рамках программы Android One поискового гиганта Google . Это означает, что «из коробки» новинка станет работать под управлением стоковой версии операционной системы Android Oreo.

Nokia 6 (2018), Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco уже были выпущены в рамках этой инициативы, что делает их в некоторой мере «преемниками» того подхода к программному обеспечению, которым радовала пользователей линейка Nexus, хотя и без какого-либо значительного участия поискового гиганта Google в разработке дизайна этих смартфонов.

На сегодняшний день считается также, что Nokia 9 оснастят изогнутым дисплеем, подобным тому, который уже известен ценителям продуктов одного из самых ярких в истории мобильной индустрии брендов по Nokia 8 Sirocco. Многим пользователям эти экраны напоминают панели Edge Display от компании Samsung.

На сегодняшний день еще неизвестно, какая именно компания поставит HMD сенсоры сканеров отпечатков пальцев для ее нового Nokia 9, но, если компания на самом деле решит реализовать в своей новинке дисплейный сканер отпечатков пальцев, то поставщиком этих компонентов может стать Synaptics. Ранее она предложила наиболее легко адаптируемую версию этой инновационной технологии. Ее оптический сканер уже нашел себе применение в ранее представленном Vivo X20 UD, который стал первым в мире смартфоном, сканер отпечатков пальцев которого встроен в дисплей.

Необходимо отметить, что уже показанный публике флагман Nokia 8 Sirocco также отличается некоторыми весьма впечатляющими инновациями, одна из которых была рассмотрена ресурсом marketwatch.com.

Компания IDT ранее анонсировала, что ее предназначенный для зарядки чипсет был использован компанией HMD Global в ее новом, представленном на Mobile World Congress в Барселоне премиальном смартфоне Nokia 8 Sirocco. Ведь именно компания HMD Global теперь выпускает смартфоны под брендом Nokia, который долгие годы был самым популярным на рынке мобильных телефонов. Теперь смартфоны Nokia предлагаются потребителям в новом качестве — девайсов под управлением самой широко распространенной мобильной операционной системы Android.

Благодаря чипсету от IDT, Nokia 8 Sirocco поддерживает популярный стандарт беспроводной зарядки Qi, позволяющий пользователям быстро и просто заряжать свои смартфоны без кабеля.

Сотрудничество компаний IDT и HMD Global дало возможность оснастить поддержкой новейшей технологии беспроводной зарядки очень тонкий и стильный смартфон. Использование рассматриваемой технологии позволило компании HMD Global в очередной раз обратить внимание широкой аудитории на бренд Nokia, укомплектовав флагманскую модель новейшим и высокоэффективным чипсетом от IDT.

Дополнительно также отмечается, что IDT поставляет не только беспроводные чипы зарядки для смартофонов, но и беспроводные трансмиттеры энергии, которые используются в зарядных ковриках. Предлагаются компанией и технические решения, предназначенные для использования в автомобилях.

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