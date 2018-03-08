Названы лучшие смартфоны для селфи

Эксперты выявили, что лучшим для селфи является смартфон HTC Desire Eye.

Роскачеством и международная ассамблея организаций потребительских испытаний ICRT провели совместное исследование, благодаря которому смогли выявить лучший смартфон для селфи.

В исследовании участвовали несколько десятков устройств с целью определения лучших из них именно для создания селфи.

Эксперты выявили, что лучшим для селфи является смартфон HTC Desire Eye, он получил от специалистов 4,5 балла. Следующие места заняли телефоны HTC U11, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Sony Xperia XZ, Nokia 8 — все эти модели из получили по четыре балла.

Другие устройства, в том числе Samsung Galaxy S8 и Note 8 показали худшие характеристики.