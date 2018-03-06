В Перми представили ноутбук для силовиков с защитой от утечки информации 

ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты пермского предприятия «Морион» представили ноутбук для силовых ведомств с защитой от утечки информации и несанкционированного доступа. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель службы маркетинга ПАО «Морион» Андрей Шурбе в ходе выставки «Диверсификация ОПК — стратегия перемен» в Перми.
"Мы впервые представили ноутбук в защищенном исполнении. Он предназначен для силовых ведомств, но может использоваться и в гражданском секторе, например, нефтегазовыми компаниями при работе в полевых условиях. Ноутбук отличается тем, что в нем присутствует доверенная элементная база, которая гарантирует защиту от утечки информации, и защита от несанкционированного доступа, которая сертифицирована ФСБ. Операционная система ноутбука также сертифицирована службами безопасности", — рассказал представитель компании-разработчика.
По его словам, именно у силовых ведомств есть потребность в таком ноутбуке, защищенном, в том числе, и от так называемых «закладок», которые, как пояснил Шурбе, внедряются в аналогичные зарубежные ноутбуки еще на этапе производства. «Мы гарантируем отсутствие таких „закладок“, эта гарантия также пройдет сертификацию», — сказал он.
Стоимость российского защищенного ноутбука, предположительно, будет на четверть выше китайских аналогов. Как пояснил Шурбе, это объясняется тем, что «у них массовое производство, у нас — мелкосерийное».
ПАО «Морион» основано в 1957 году, занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования. Штат компании составляет 365 человек. Сейчас уровень диверсификации производства на предприятии достиг 89%.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в оборонно-промышленном комплексе региона работает 21 предприятие и более 50 тыс. человек. «На сегодняшний день доля гражданской продукции в секторе ВПК (военно-промышленного комплекса — ТАСС) составляет более 50%. Компании Пермского края производят высокотехнологичную продукцию, востребованную на рынке: новые разработки для мониторинга, нефтяной, легкой промышленности. Предприятия активно модернизируют действующее производство и развивают новые, направленные на диверсификацию», — сказал Решетников в ходе конференции «Диверсификация предприятий ОПК» с участием вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина.