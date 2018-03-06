В Перми представили ноутбук для силовиков с защитой от утечки информации

ПЕРМЬ , 6 марта. / ТАСС /. Специалисты пермского предприятия «Морион» представили ноутбук для силовых ведомств с защитой от утечки информации и несанкционированного доступа. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель службы маркетинга ПАО «Морион» Андрей Шурбе в ходе выставки «Диверсификация ОПК — стратегия перемен» в Перми.

"Мы впервые представили ноутбук в защищенном исполнении. Он предназначен для силовых ведомств, но может использоваться и в гражданском секторе, например, нефтегазовыми компаниями при работе в полевых условиях. Ноутбук отличается тем, что в нем присутствует доверенная элементная база, которая гарантирует защиту от утечки информации, и защита от несанкционированного доступа, которая сертифицирована ФСБ . Операционная система ноутбука также сертифицирована службами безопасности", — рассказал представитель компании-разработчика.

По его словам, именно у силовых ведомств есть потребность в таком ноутбуке, защищенном, в том числе, и от так называемых «закладок», которые, как пояснил Шурбе, внедряются в аналогичные зарубежные ноутбуки еще на этапе производства. «Мы гарантируем отсутствие таких „закладок“, эта гарантия также пройдет сертификацию», — сказал он.

Стоимость российского защищенного ноутбука, предположительно, будет на четверть выше китайских аналогов. Как пояснил Шурбе, это объясняется тем, что «у них массовое производство, у нас — мелкосерийное».

ПАО «Морион» основано в 1957 году, занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования. Штат компании составляет 365 человек. Сейчас уровень диверсификации производства на предприятии достиг 89%.