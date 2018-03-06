Почему пользователи не покупают iPhone X

Многие владельцы iPhone решили отказаться от обновления до iPhone X. Инвестиционный банк Piper Jaffray и аналитик Михаэль Олсон провели независимый опрос, чтобы выяснить, почему американцы отказываются от покупки флагмана.

В ходе опроса приняли участие 1 500 человек. Было выдвиното четыре основных версии.

31% пользователей считают iPhone X слишком дорогим

8% отказались от приобретения iPhone X из-за предпочтений пользоваться большим экраном

44% довольны актуальным айфоном (не iPhone X)

17% отказались от обновления по другой причине

В Piper Jaffray уверены, что в этом году Apple сумеет удовлетворить практически всех пользователей. Если верить слухам, компания планирует представить сразу три новых смартфона: 5.8-дюймовый iPhone X, 6.5-дюймовый iPhone X Plus и бюджетный 6.1-дюймовый смарфтон с IPS матрицей.

Аналитики пророчат Apple около 233.8 миллионов проданных айфоновов за весь 2018 год.