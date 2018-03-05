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Зарядить смартфон можно будет за полминуты
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Зарядить смартфон можно будет за полминуты 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Южнокорейские ученые создали батарею для электронных гаджетов, способную накапливать энергию всего за полминуты, передает НСН.
При этом создатели уверяют, что новые батареи будут безопасными, долговечными и экологичными.
В основе новых батарей — графен, чья "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает более высокую емкость. В основе нынешних батарей лежат электролиты, значительно уступающие по своим качествам графену.
Также они весьма опасны, так как содержат взрывоопасные, экологически вредные органические растворители.
Как пишут Дни.ру, новая батарея может заряжаться при силе тока, в 100 раз превосходящей стандартную. Для полной подзарядки устройству необходимо от 20 до 30 секунд даже с маломощными системами зарядки — USB-переходниками или гибкими фотоэлементами.
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