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Apple может представить складной iPhone
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Apple может представить складной iPhone 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: tech.nikkeibp.co.jp
Компания Apple может уже через два года порадовать пользователей новым дизайном iPhone.
К 2020 году может появиться iPhone со складывающимся дисплеем. К такому выводу пришел аналитик инвестбанка Merrill Lynch Вамси Мохан Уомиси Мохан, пообщавшись с поставщиками компании Apple в Азии.
Эксперт предполагает, что сгибаемый гаджет в разложенном виде может превращаться в планшет, типа iPad.
Apple уже использует гибкие экраны — в iPhone X край OLED-панели загнут внутрь корпуса для уменьшения нижней рамки.
Ранее уже появлялась информация о том, что Apple сотрудничает с производителями гибких дисплеев. Например, в 2017 году сообщалось, что компания совместно с LG работает над выпуском смартфонов с гибкими дисплеями.
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