Apple может представить складной iPhone

Компания Apple может уже через два года порадовать пользователей новым дизайном iPhone.

К 2020 году может появиться iPhone со складывающимся дисплеем. К такому выводу пришел аналитик инвестбанка Merrill Lynch Вамси Мохан Уомиси Мохан, пообщавшись с поставщиками компании Apple в Азии.

Эксперт предполагает, что сгибаемый гаджет в разложенном виде может превращаться в планшет, типа iPad.

Apple уже использует гибкие экраны — в iPhone X край OLED-панели загнут внутрь корпуса для уменьшения нижней рамки.

Ранее уже появлялась информация о том, что Apple сотрудничает с производителями гибких дисплеев. Например, в 2017 году сообщалось, что компания совместно с LG работает над выпуском смартфонов с гибкими дисплеями.