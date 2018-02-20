Ещё
Sony анонсировала обновление дизайна смартфонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sony анонсировала обновление дизайна смартфонов 

Android Insider 20 февраля 2018
Фото: Instagram
В следующий понедельник стартует международная выставка MWC 2018. В Барселону приедут любители технологий и представители компаний, среди которых будет и Sony. От производителя ждём новый смартфон. Накануне сотрудники опубликовали тизер мероприятия и анонсировали обновлённый дизайн устройства.
Аналитики прогнозируют анонс флагманского Xperia XZ2, сообщает Phone Arena. Если журналисты правильно расшифровали послание Sony, в этот раз нас ждёт обновлённый дизайн с гладкими линиями. Они заменят прямые углы корпуса, которые японские дизайнеры предлагают последние несколько лет.
От смартфона ждём большой дисплей с соотношением сторон 2:1, 4 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и 16-мегапиксельную — для селфи. Ёмкость аккумулятора составит 3130 мАч. Чип будет передовой. Специалисты не исключают внедрение Snapdragon 845.
Подтверждений характеристик нет, поэтому список может измениться. Все детали о смартфоне будут известны 26 февраля. Обсудить перспективы нового дизайна Sony можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
Android Insider: последние новости
MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств Флагман Mi 7 будет не единственным смартфоном Xiaomi с беспроводной зарядкой Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию443
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня10
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе282
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение