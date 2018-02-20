Sony анонсировала обновление дизайна смартфонов

В следующий понедельник стартует международная выставка MWC 2018. В Барселону приедут любители технологий и представители компаний, среди которых будет и Sony. От производителя ждём новый смартфон. Накануне сотрудники опубликовали тизер мероприятия и анонсировали обновлённый дизайн устройства.

Аналитики прогнозируют анонс флагманского Xperia XZ2, сообщает Phone Arena. Если журналисты правильно расшифровали послание Sony, в этот раз нас ждёт обновлённый дизайн с гладкими линиями. Они заменят прямые углы корпуса, которые японские дизайнеры предлагают последние несколько лет.

Публикация от Sony Mobile (@sonyxperia) Фев 19, 2018 в 1:02 PST От смартфона ждём большой дисплей с соотношением сторон 2:1, 4 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и 16-мегапиксельную — для селфи. Ёмкость аккумулятора составит 3130 мАч. Чип будет передовой. Специалисты не исключают внедрение Snapdragon 845.

Подтверждений характеристик нет, поэтому список может измениться. Все детали о смартфоне будут известны 26 февраля. Обсудить перспективы нового дизайна Sony можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.