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Названы цены на новейшие смартфоны Samsung
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Раскрыты цены на новейшие смартфоны Samsung 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Ahn Young-joon / AP
Журналист и инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) раскрыл стоимость новейших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Об этом он написал в Twitter.
По его информации, цена первого гаджета составит 841 евро, второго — 997 (58,5 и 69,5 тысячи рублей без учета наценок).
Основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект super slow-motion («замедленная съемка»), то есть делать 480 кадров в секунду. Кроме того, у нее будет изменяемая апертура (способность прибора собирать свет — прим. «Ленты.ру»). Фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей.
Смартфон не будет сильно отличаться от S8. Ключевым отличием станет расположение сканера отпечатков пальцев — его поместят под поверхность дисплея.
Официальный релиз новых смартфонов намечен на 25 февраля. Ожидается, что продавать их начнут 16 марта.
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