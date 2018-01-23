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Покупатель в магазине укусил iPhone и спровоцировал взрыв
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Покупатель в магазине укусил iPhone, спровоцировав взрыв 

360tv.ru 3 часа назад

В одном из розничных магазинов электронной техники в Китае покупатель решил при покупке iPhone проверить качество батареи весьма оригинальным способом. Мужчина надкусил телефон, однако это едва не привело к серьезным травмам, сообщил портал gizmo china.

Смартфон взрывается буквально через секунду после того, как покупатель кладет его обратно на стол. По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших.

Ранее «360» писал, что московские суды получили семь исков к корпорации Apple по поводу намеренного замедления работы старых iPhone. Из всех жалоб только одна поступила лично от пользователя. Остальные пришли по почте.

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