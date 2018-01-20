iPhone X собираются снять с производства

Американская компания Apple может прекратить выпускать iPhone X из-за низких продаж флагмана в Китае.

Новый флагман американской компании Apple iPhone X могут снять с производства из-за низких продаж, сообщил портал BGR. Представители корпорации задумываются об этом после провала гаджета на китайском рынке.

В первые три месяца этого года на рынок поступит лишь 18 миллионов смартфонов, вместо заявленных 30 миллионов, считают эксперты, что говорит о том, что флагман уже не сможет повторить успех своих предшественников.

По мнению специалистов, китайский пользователь не оценил дизайнерских и технических решений iPhone X, кроме того при таком качестве продукта, пользователей не устраивает чересчур высокая цена.

В частности, поклонникам Apple не нравится вырез в верхней области OLED-дисплея — полезная площадь заметно уменьшилась из-за фронтальной камеры и датчика Face ID. А еще новый смартфон оказался слишком хрупким.

Эксперты считают, что новая версия «яблочного» гаджета может стать первым в истории корпорации телефоном, который снимут с производства сразу после выпуска модификаций, а их по данным журналистов хотят сделать сразу две.