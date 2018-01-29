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Россияне обрушили цены на iPhone X
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Россияне обрушили цены на iPhone X 

Lenta.ru 29 января 2018
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
В России цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время флагманский смартфон от компании Apple в минимальной конфигурации можно купить за 62 тысячи рублей, тогда как в ноябре 2017 года его стоимость начиналась от 80 тысяч. «Продвинутая» версия с 256 гигабайтами сейчас предлагается за 70 тысяч вместо изначальных 92 тысяч.
30 января стало известно, что Apple решила в два раза сократить заказ на производство iPhone X. По информации Nikkei Asian Review, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников.
iPhone X был представлен осенью 2017 года. Одной из главных особенностей смартфона стала система камер TrueDepth с поддержкой сканера лица Face ID, который расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой.
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