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По владельцам устройств Apple нанесли двойной удар
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По владельцам устройств Apple нанесли двойной удар 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com

Владельцы устройств Apple подверглись новой фишинговой атаке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты объяснили, что в атаках активно используется метод с двойной рассылкой для кражи персональных данных. Сначала пользователь получает фальшивое письмо с оповещением о покупке в App Store, которую не совершал.

В письме предлагается открыть вложенный файл с «квитанцией», который ведет на подставной сайт. После ввода Apple ID и пароля фальшивый ресурс требует обновить банковские данные, что приводит к их последующей краже.

Независимо от того, указал ли пользователь реквизиты, он получает еще одно фишинговое письмо от имени службы техподдержки, в котором его просят ввести персональные данные еще раз.

ESET рекомендует обращать внимание на сообщения, которые приходят с подозрительных адресов, содержат неперсонализированное обращение «Дорогой клиент» и странные вложения.

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