В Сеть попало фото нового iPhone SE

В Сети появилось фото нового бюджетного iPhone SE, цена которого, как ожидается, не будет превышать $400. Впрочем, в России она может составить $550.

Задняя крышка устройства полностью стеклянная. Это не дань оригинальному дизайну, а функциональное решение для обеспечения синхронизации устройства с беспроводной зарядкой, сообщает Аkket.

У iPhone SE будет 4 или 4,2-дюймовый IPS-экран, 4-ядерный процессор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативной и 32/128 ГБ постоянной флеш-памяти, 12 Мп основная и 5 Мп фронтальная камера, разъем Lightning, а также аккумуляторную батарею емкостью 1700 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки с помощью специального адаптера питания от MacBook.

Как ожидается, новый смартфон компании Apple появится уже в июне.