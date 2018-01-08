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В Париже расследуют намеренное замедление iPhone
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AFP: прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за умышленного устаревания iPhone 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Константин Родиков

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование в связи с недобросовестной практикой на производстве после скандала вокруг американской корпорации Apple, которая признала, что сознательно замедляла работу старых моделей iPhone. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на судебные источники.

По информации агентства, дело возбуждено по факту «запланированного устаревания» продукции американской компании. Расследование было начато 5 января и поручено одному из подразделений Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). Судебное производство открыто на основании жалобы, поданной общественной организацией «Стоп запланированному устареванию», которая обвинила Apple в предумышленном снижении производительности мобильных устройств и намеренном сокращении срока их работы.

В декабре Apple подтвердила, что замедляла работу старых моделей своего смартфона из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений устройств, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.

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