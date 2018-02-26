Xiaomi планирует продавать смартфоны в США и сотрудничать с Microsoft

"Мы всегда серьезно рассматривали рынок США. Он очень важен для нас, но мы очень осторожно используем наши ресурсы, чтобы удовлетворить запросы американского потребителя", — рассказал Ван Сян. Китайский производитель электронных устройств Xiaomi планирует начать продажу своих смартфонов на американском рынке, несмотря на подозрительное отношение спецслужб США к компаниям из КНР . Об этом сообщил глава международного отдела компании Ван Сян в интервью телеканалу CNBC, которое транслировалось в понедельник.

Он пояснил, что в США для покупки смартфона клиентам сначала необходимо заключить договор с мобильным оператором и это отличается от практики других стран. Компаниям приходится изучать все тонкости, чтобы соблюдать эти правила.

В настоящее время китайский производитель продает на рынке США только портативные внешние аккумуляторы. По данным CNBC, на прошлой неделе Xiaomi и американская Microsoft подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облачных вычислений (cloud computing), искусственного интеллекта и компьютерной аппаратуры.

ФБР и В то же время китайские компании в последнее время сталкиваются с трудностями на рынке США. Так, ранее в этом месяце телекомпания CNN сообщила, что американские спецслужбы, в том числе ЦРУ Агентство национальной безопасности , не рекомендуют гражданам США пользоваться товарами и услугами китайских компаний Huawei и ZTE из соображений безопасности. А в январе, по данным агентства Bloomberg, американские телекоммуникационные компании AT&T Verizon Communications отказались от продажи смартфонов Huawei под давлением правительства США, которое подозревает компанию в сотрудничестве со спецслужбами Китая.

Ван Сян, однако, не видит препятствий для покорения американского рынка и уверен в успехе Xiaomi.