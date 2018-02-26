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Xiaomi планирует продавать смартфоны в США
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Xiaomi планирует продавать смартфоны в США и сотрудничать с Microsoft 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Китайский производитель электронных устройств Xiaomi планирует начать продажу своих смартфонов на американском рынке, несмотря на подозрительное отношение спецслужб США к компаниям из КНР. Об этом сообщил глава международного отдела компании Ван Сян в интервью телеканалу CNBC, которое транслировалось в понедельник.
"Мы всегда серьезно рассматривали рынок США. Он очень важен для нас, но мы очень осторожно используем наши ресурсы, чтобы удовлетворить запросы американского потребителя", — рассказал Ван Сян.
Он пояснил, что в США для покупки смартфона клиентам сначала необходимо заключить договор с мобильным оператором и это отличается от практики других стран. Компаниям приходится изучать все тонкости, чтобы соблюдать эти правила.
В настоящее время китайский производитель продает на рынке США только портативные внешние аккумуляторы. По данным CNBC, на прошлой неделе Xiaomi и американская Microsoft подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облачных вычислений (cloud computing), искусственного интеллекта и компьютерной аппаратуры.
В то же время китайские компании в последнее время сталкиваются с трудностями на рынке США. Так, ранее в этом месяце телекомпания CNN сообщила, что американские спецслужбы, в том числе ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности, не рекомендуют гражданам США пользоваться товарами и услугами китайских компаний Huawei и ZTE из соображений безопасности. А в январе, по данным агентства Bloomberg, американские телекоммуникационные компании AT&T и Verizon Communications отказались от продажи смартфонов Huawei под давлением правительства США, которое подозревает компанию в сотрудничестве со спецслужбами Китая.
Ван Сян, однако, не видит препятствий для покорения американского рынка и уверен в успехе Xiaomi.
"У нас очень много поклонников в США. Они продолжают меня спрашивать: когда вы придете к нам? И я отвечаю им: мы придем", — отметил он, добавив, что Xiaomi ориентирована на потребителей разных стран.
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