Самогонный аппарат взорвался в российской многоэтажке

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В Воронеже в многоэтажном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщили в управлении МЧС по Воронежской области, передает РИА Новости.

По информации министерства, взрыв прогремел на улице Владимира Невского. Его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало.

«Пострадавших нет, повреждены окна на балконе квартиры, в которой произошел хлопок», — сообщили в ведомстве.