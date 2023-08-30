Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 30 гектаров

Более 400 человек и 70 единиц техники задействовано в тушении лесного пожара в Геленджике. В том числе в работе задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России, сообщили в министерстве.

"По последним данным площадь пожара составляет 30 гектаров, - заявили в ведомстве. - Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности".

В МЧС добавили, что угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших также нет.