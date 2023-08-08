В Астрахани при взрыве газа погибли два человека, еще четверо пострадали

В Астрахани произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате хлопка погибли два человека и четверо местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в 12:48 (по местному времени) в многоэтажном доме № 38 на улице адмирала Нахимова.

По данным ТАСС, погибли два человека и четверо пострадали. Сотрудники МЧС спасли двух человек и 70 жильцов эвакуировали.

После хлопка газа произошло возгорание в четырех квартирах. Общая площадь пожара, как сообщает МЧС региона, составила 90 квадратных метров.