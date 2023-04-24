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В Приморье площадь природных пожаров за сутки достигла рекордных значений

Общая площадь природных пожаров в Приморском крае за прошедшие сутки превысила 5 тыс. га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона. Это максимальная суточная площадь возгораний за текущий сезон.

В Приморье площадь природных пожаров за сутки достигла рекордных значений
© РИА Новости

"За прошедшие сутки зарегистрированы 32 природных пожара общей площадью 5 001,5 га. Из них все еще действуют шесть, два локализованы, остальные ликвидированы. Из общего числа возгораний на землях лесного фонда за прошедшие сутки зарегистрированы 15 пожаров общей площадью 804,5 га. Действующими с прошлого дня или локализованными остаются шесть пожаров общей площадью 36 га", - рассказали в министерстве.

Предыдущее значение максимальной площади природных пожаров в крае зафиксировано 3 апреля - около 4,5 тыс. га.

Кроме того, в понедельник на землях лесного фонда зарегистрированы шесть новых пожаров общей площадью 321 га. На землях особо охраняемых природных территорий пожаров не зарегистрировано. Всего задействованы в тушении 95 человек и 18 единиц техники.

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