В Приморье площадь природных пожаров за сутки достигла рекордных значений

Общая площадь природных пожаров в Приморском крае за прошедшие сутки превысила 5 тыс. га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона. Это максимальная суточная площадь возгораний за текущий сезон.
"За прошедшие сутки зарегистрированы 32 природных пожара общей площадью 5 001,5 га. Из них все еще действуют шесть, два локализованы, остальные ликвидированы. Из общего числа возгораний на землях лесного фонда за прошедшие сутки зарегистрированы 15 пожаров общей площадью 804,5 га. Действующими с прошлого дня или локализованными остаются шесть пожаров общей площадью 36 га", - рассказали в министерстве.
Предыдущее значение максимальной площади природных пожаров в крае зафиксировано 3 апреля - около 4,5 тыс. га.
Кроме того, в понедельник на землях лесного фонда зарегистрированы шесть новых пожаров общей площадью 321 га. На землях особо охраняемых природных территорий пожаров не зарегистрировано. Всего задействованы в тушении 95 человек и 18 единиц техники.