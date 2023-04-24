В Приморье площадь природных пожаров за сутки достигла рекордных значений

"За прошедшие сутки зарегистрированы 32 природных пожара общей площадью 5 001,5 га. Из них все еще действуют шесть, два локализованы, остальные ликвидированы. Из общего числа возгораний на землях лесного фонда за прошедшие сутки зарегистрированы 15 пожаров общей площадью 804,5 га. Действующими с прошлого дня или локализованными остаются шесть пожаров общей площадью 36 га", - рассказали в министерстве.