В Москве во время пожара взорвался ангар

На северо-востоке Москвы на территории завода по адресу Алтуфьевское шоссе, 79б начался пожар. В результате в горящем ангаре произошел взрыв и обрушение, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился», — отметил собеседник агентства.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь быстро распространяется, однако в экстренных службах не уточнили, есть ли угроза перехода на другие здания.

Сведения о пострадавших также неизвестны, на месте работают пожарные расчеты, предпринимаются усилия для ликвидации возгорания.