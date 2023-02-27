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14 часов назад

В Москве во время пожара взорвался ангар

Lenta.ruиещё 10

В Москве во время пожара взорвался ангар
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На северо-востоке Москвы на территории завода по адресу Алтуфьевское шоссе, 79б начался пожар. В результате в горящем ангаре произошел взрыв и обрушение, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился», — отметил собеседник агентства.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь быстро распространяется, однако в экстренных службах не уточнили, есть ли угроза перехода на другие здания.

Сведения о пострадавших также неизвестны, на месте работают пожарные расчеты, предпринимаются усилия для ликвидации возгорания.

Ранее, 22 февраля, склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступино. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики, расположенной на Загородной улице, 9/4. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Пожары,Пожар в Москве,
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