В Москве во время пожара взорвался ангар

На северо-востоке Москвы на территории завода по адресу Алтуфьевское шоссе, 79б начался пожар. В результате в горящем ангаре произошел взрыв и обрушение, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился», — отметил собеседник агентства.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь быстро распространяется, однако в экстренных службах не уточнили, есть ли угроза перехода на другие здания.
Сведения о пострадавших также неизвестны, на месте работают пожарные расчеты, предпринимаются усилия для ликвидации возгорания.
Ранее, 22 февраля, склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступино. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики, расположенной на Загородной улице, 9/4. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.