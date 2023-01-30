Раскрыта судьба зданий одного из самых известных столичных архитекторов

Объявление о продаже одного из 11 сохранившихся в Москве зданий, спроектированных главным архитектором советского авангарда Константином Мельниковым , появилось в сети. Стоимость трехэтажной постройки клуба Дорхимзавода на Бережковской набережной оценивается в 830 миллионов рублей. Судьбу других зданий одного из самых известных столичных архитекторов «Мосленте» раскрыла Анна Кистанова, исполняющая обязанности директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

«Сейчас у всех клубов и гаражей Мельникова есть свои владельцы, и у всех этих зданий интересная жизнь. Самая интересная — у дома в Кривоарбатском переулке, который стал музеем, и клуба в Ликино-Дулево, который до сих пор работает как Дом культуры», — рассказала Кистанова. Кроме того, клуб «Каучук» на Плющихе передали Сеченовскому институту для создания молодежного театра, а в гараже Мельникова на Новорязанской улице планируют открыть Музей транспорта. Известный столичный Еврейский музей и центр толерантности также находится в здании Мельникова — Бахметьевском гараже на улице Образцова.